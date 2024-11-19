https://ria.ru/20241119/sikorskiy-1984649291.html
Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся в Польше российские консульства
Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся в Польше российские консульства - РИА Новости, 19.11.2024
Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся в Польше российские консульства
Глава МИД Польши Радослав Сикорский угрожает закрыть оставшиеся в стране консульства России. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:27
2024-11-19T16:27
2024-11-19T16:27
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ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский угрожает закрыть оставшиеся в стране консульства России. Ранее Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября. "Я уже закрыл консульство в Познани. Если они не остановятся, мы закроем остальные", - заявил Сикорский журналистам после встречи с министрами иностранных дел Германии, Франции, Германии, Британии, Италии, Украины, а также будущей главой дипломатии ЕС Каей Каллас. В настоящее время в Польше действуют три генеральных консульства - в Гданьске, Кракове и Познани.
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в мире, польша, познань, россия, радослав сикорский, евросоюз, украина
В мире, Польша, Познань, Россия, Радослав Сикорский, Евросоюз, Украина
Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся в Польше российские консульства
Сикорский угрожает закрыть оставшиеся в Польше российские консульства