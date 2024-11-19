https://ria.ru/20241119/sikorskiy-1984649291.html

Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся в Польше российские консульства

Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся в Польше российские консульства - РИА Новости, 19.11.2024

Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся в Польше российские консульства

Глава МИД Польши Радослав Сикорский угрожает закрыть оставшиеся в стране консульства России. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:27

2024-11-19T16:27

2024-11-19T16:27

в мире

польша

познань

россия

радослав сикорский

евросоюз

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101333/49/1013334921_0:225:1498:1068_1920x0_80_0_0_a7d7b2a3fe060cb7740fca2b06dddd65.jpg

ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский угрожает закрыть оставшиеся в стране консульства России. Ранее Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября. "Я уже закрыл консульство в Познани. Если они не остановятся, мы закроем остальные", - заявил Сикорский журналистам после встречи с министрами иностранных дел Германии, Франции, Германии, Британии, Италии, Украины, а также будущей главой дипломатии ЕС Каей Каллас. В настоящее время в Польше действуют три генеральных консульства - в Гданьске, Кракове и Познани.

https://ria.ru/20241112/es-1983407336.html

польша

познань

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, познань, россия, радослав сикорский, евросоюз, украина