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В Швеции начали расследование по обрыву кабелей в Балтийском море - РИА Новости, 19.11.2024
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19:01 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/shvetsija-1984691968.html
В Швеции начали расследование по обрыву кабелей в Балтийском море
В Швеции начали расследование по обрыву кабелей в Балтийском море - РИА Новости, 19.11.2024
В Швеции начали расследование по обрыву кабелей в Балтийском море
Полиция Швеции сообщила, что начала предварительное расследование по факту обрыва двух кабелей в Балтийском море. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T19:01
2024-11-19T19:01
в мире
финляндия
швеция
балтийское море
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Полиция Швеции сообщила, что начала предварительное расследование по факту обрыва двух кабелей в Балтийском море. "Полиция начала предварительное расследование по факту обрыва двух кабелей в Балтийском море", - говорится в сообщении на сайте полиции. Инциденты расследуются как диверсия, однако эта классификация может измениться, уточняет полиция. Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила в понедельник, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование. Центральная криминальная полиция Финляндии уже получила запрос на расследование обрыва кабеля связи от компании Cinia Oy. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование.
https://ria.ru/20241119/litva-1984642583.html
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в мире, финляндия, швеция, балтийское море
В мире, Финляндия, Швеция, Балтийское море
В Швеции начали расследование по обрыву кабелей в Балтийском море

Полиция Швеции начала расследование по факту обрыва кабелей в Балтийском море

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Полиция Швеции сообщила, что начала предварительное расследование по факту обрыва двух кабелей в Балтийском море.
"Полиция начала предварительное расследование по факту обрыва двух кабелей в Балтийском море", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Инциденты расследуются как диверсия, однако эта классификация может измениться, уточняет полиция.
Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила в понедельник, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование. Центральная криминальная полиция Финляндии уже получила запрос на расследование обрыва кабеля связи от компании Cinia Oy.
Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование.
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