https://ria.ru/20241119/shkola-1984453483.html

Первая Школа городской экономики завершилась в Москве

Первая Школа городской экономики завершилась в Москве - РИА Новости, 19.11.2024

Первая Школа городской экономики завершилась в Москве

В Москве завершилась работа первой Школы городской экономики, которую организовал Комплекс экономической политики столицы вместе с факультетом городского и... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:18

2024-11-19T09:18

2024-11-19T09:18

москва

высшая школа экономики (вшэ)

мария багреева

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984453041_13:0:2310:1292_1920x0_80_0_0_9c6f27086ec03a826888fe21b99050f4.jpg

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В Москве завершилась работа первой Школы городской экономики, которую организовал Комплекс экономической политики столицы вместе с факультетом городского и регионального развития Высшей школы экономики, так участниками проекта стали студенты экономических факультетов пяти ведущих вузов Москвы, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города (ДЭПР) Мария Багреева."Школа городской экономики – это уникальный образовательный проект, который позволил студентам не просто получить новые знания, а на три дня примерить на себя роль городских экономистов, погрузиться в их повседневные задачи и узнать о работе из первых рук от экспертов, сформировавших свои знания годами практики. Этот опыт поможет выпускникам вузов быстрее сориентироваться на рынке занятости, а также станет дополнительным преимуществом при трудоустройстве", – приводит слова Багреевой пресс-служба ДЭПР.Лекторами школы выступили заместитель мэра столицы Мария Багреева, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко, директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук, руководитель департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп, руководитель Высшей школы урбанистики (НИУ ВШЭ) Руслан Гончаров, руководитель проектной группы факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Юрий Кульчицкий, исполнительный директор Института городских инноваций Гуанчжоу (Китай) Николас Ю, вице-президент ГК "ЛАНИТ", управляющий директор компании "Норбит" Владимир Вертоградов и многие другие.Студенты узнали на лекциях о пространственной структуре Москвы и ее взаимосвязи с экономическим развитием, о том, как цифровые сервисы влияют на экономику мегаполиса. Также научились работать с городскими данными, а также изучили способы оценки экономической эффективности крупнейших московских проектов, говорится в сообщении.По словам руководителя Высшей школы урбанистики (НИУ ВШЭ) Руслана Гончарова, важно, что слушатели школы получают возможность познакомиться с практикующими специалистами, лучше понять специфику их восприятия города, прочувствовать проблемы, стоящие в реальной жизни стоят перед экспертами. В результате школа помогает приблизить компетенции, которые студенты приобретают по образовательной программе, к запросам рынка труда.Он отметил, что не менее важный аспект школы – возможность вживую и в неформальной обстановке поговорить с ведущими экспертами, преподавателями, представителями органов власти. Это помогает лучше понять основания, по которым принимаются те или иные решения.В свою очередь, руководитель департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп подчеркнул, что студенты будут формировать будущее, поэтому чем больше усилий вложат в их образование и понимание трендов сейчас, тем лучших результатов удастся достичь в дальнейшем.В формате командного кейс-соревнования состоялась практическая часть занятий. Была выбрана территория в составе расположенного в районе Коммунарка в ТиНАО. На второй день школы студенты под руководством главного экономиста девелоперской компании ГК "А101" Никиты Косолапова провели комплексный анализ территории и составили план ее развития, а на третий день оценили экономические эффекты плана развития под руководством экспертов Аналитического центра Москвы.В результате победил проект развития территории в формате кибердеревни. Жюри положительно оценили идею, выбор целевой аудитории и реалистичность расчетов.По словам управляющего директора компании "Норбит" Владимира Вертоградова, в столице выпускникам этой программы придется решать сложнейшую задачу – необходимо удержать статус Москвы как лучшего города Земли, а также сделать его еще лучше. Важен комплексный подход, то есть понимание сложных взаимосвязей и та энергия, которая присутствовала в каждом слушателе школы.Все участники получили сертификаты и памятные призы, а победителям кейс-соревнования досталась возможность в приоритетном порядке претендовать на участие в программе стажировок Комплекса экономической политики, добавили в департаменте.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, высшая школа экономики (вшэ), мария багреева, россия