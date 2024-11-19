https://ria.ru/20241119/sever-1984611793.html
Бойцы "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область
Бойцы "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 19.11.2024
Бойцы "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:36
2024-11-19T14:36
2024-11-19T14:36
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мирный
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984540007_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74908135d3e74edae558cc12b7a1adc1.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка и Журавка в Сумской области.
https://ria.ru/20241119/vsu-1984605674.html
курская область
россия
мирный
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984540007_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_18055cffd934ace8ffe0c60226e47cc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, мирный, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мирный, Вооруженные силы Украины, Украина
Бойцы "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область
Группировка войск "Север" отразила попытку вторжения ВСУ в Курскую область