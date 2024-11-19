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Бойцы "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/sever-1984611793.html
Бойцы "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область
Бойцы "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 19.11.2024
Бойцы "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:36
2024-11-19T14:36
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мирный
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка и Журавка в Сумской области.
https://ria.ru/20241119/vsu-1984605674.html
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курская область, россия, мирный, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мирный, Вооруженные силы Украины, Украина
Бойцы "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область

Группировка войск "Север" отразила попытку вторжения ВСУ в Курскую область

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГруппировка войск "Север"
Группировка войск Север - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Группировка войск "Север". Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка и Журавка в Сумской области.
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