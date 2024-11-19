https://ria.ru/20241119/sever-1984611793.html

Бойцы "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область

Бойцы "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 19.11.2024

Бойцы "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:36

2024-11-19T14:36

2024-11-19T14:36

специальная военная операция на украине

курская область

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мирный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка и Журавка в Сумской области.

https://ria.ru/20241119/vsu-1984605674.html

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курская область, россия, мирный, вооруженные силы украины, украина