https://ria.ru/20241119/sevastopol-1984540976.html

Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ

Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ - РИА Новости, 19.11.2024

Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ, устроивших теракт, в котором погиб высокопоставленный офицер Черноморского... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:55

2024-11-19T10:55

2024-11-19T10:55

происшествия

севастополь

россия

киев

михаил развожаев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ, устроивших теракт, в котором погиб высокопоставленный офицер Черноморского флота Валерий Транковский. Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей Крыма, 13 ноября совершивших по заданию СБУ подрыв машины в Севастополе, в результате чего погиб начальник штаба – первый заместитель командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитан 1 ранга Валерий Транковский. По данным спецслужбы, за организацию теракта отвечал зампредседателя СБУ генерал-майор Александр Поклад. "Благодарю всех сотрудников ФСБ и Следственного комитета по республике Крым и Севастополю, кто смог так оперативно вычислить предателей и террористов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. "Уверен, что те, кто отдавал в Киеве приказ на этот теракт, тоже ответят за это. Нет никаких сомнений, что нашим спецслужбам это под силу", - добавил губернатор. По данным следствия, жительница Севастополя, 1986 года рождения, осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения. Житель Ялты, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.

https://ria.ru/20241119/dopros-1984530696.html

https://ria.ru/20241118/voennyy-1984416162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь, россия, киев, михаил развожаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)