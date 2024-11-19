https://ria.ru/20241119/sevastopol-1984540976.html
Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ
Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ - РИА Новости, 19.11.2024
Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ, устроивших теракт, в котором погиб высокопоставленный офицер Черноморского... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:55
2024-11-19T10:55
2024-11-19T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ, устроивших теракт, в котором погиб высокопоставленный офицер Черноморского флота Валерий Транковский. Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей Крыма, 13 ноября совершивших по заданию СБУ подрыв машины в Севастополе, в результате чего погиб начальник штаба – первый заместитель командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитан 1 ранга Валерий Транковский. По данным спецслужбы, за организацию теракта отвечал зампредседателя СБУ генерал-майор Александр Поклад. "Благодарю всех сотрудников ФСБ и Следственного комитета по республике Крым и Севастополю, кто смог так оперативно вычислить предателей и террористов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. "Уверен, что те, кто отдавал в Киеве приказ на этот теракт, тоже ответят за это. Нет никаких сомнений, что нашим спецслужбам это под силу", - добавил губернатор. По данным следствия, жительница Севастополя, 1986 года рождения, осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения. Житель Ялты, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.
https://ria.ru/20241119/dopros-1984530696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, севастополь, россия, киев, михаил развожаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Севастополь, Россия, Киев, Михаил Развожаев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ
Губернатор Севастополя Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ