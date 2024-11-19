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Подмосковье запустило онлайн-сервис для инвесторов "Календарь инвестора"
Подмосковье запустило онлайн-сервис для инвесторов "Календарь инвестора" - РИА Новости, 19.11.2024
Подмосковье запустило онлайн-сервис для инвесторов "Календарь инвестора"
В Московской области запустили сервис под названием "Календарь инвестора", разработанный специально для инвесторов и бизнесменов. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:12
2024-11-19T18:12
2024-11-19T18:12
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Московской области запустили сервис под названием "Календарь инвестора", разработанный специально для инвесторов и бизнесменов. Об этом сообщил 360.ru.Как рассказала заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, благодаря сервису бизнесмены могут эффективно планировать подачу заявок на меры поддержки и принимать участие в различных мероприятиях. Фильтр "Субсидия" дает возможность увидеть доступные меры поддержки и забронировать место в предстоящем конкурсе.Зиновьева добавила, что малый и средний бизнес может подать заявку на получение субсидии для выхода на маркетплейсы и на развитие бизнеса по франшизе. Выбрав конкретную меру поддержки, предприниматель с помощью одного клика перейдет к карточке с подробной информацией и подаст заявку на субсидию."Календарь инвестора" своевременно оповещает о бизнес-мероприятиях, включая тренинги, вебинары и форумы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
В Московской области запустили сервис под названием "Календарь инвестора", разработанный специально для инвесторов и бизнесменов. Об этом сообщил 360.ru
.
Как рассказала заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, благодаря сервису бизнесмены могут эффективно планировать подачу заявок на меры поддержки и принимать участие в различных мероприятиях. Фильтр "Субсидия" дает возможность увидеть доступные меры поддержки и забронировать место в предстоящем конкурсе.
Зиновьева добавила, что малый и средний бизнес может подать заявку на получение субсидии для выхода на маркетплейсы и на развитие бизнеса по франшизе. Выбрав конкретную меру поддержки, предприниматель с помощью одного клика перейдет к карточке с подробной информацией и подаст заявку на субсидию.
"Календарь инвестора" своевременно оповещает о бизнес-мероприятиях, включая тренинги, вебинары и форумы.