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В Сербии восстановят церковь, построенную на месте гибели Раевского

В Сербии восстановят церковь, построенную на месте гибели Раевского - РИА Новости, 19.11.2024

В Сербии восстановят церковь, построенную на месте гибели Раевского

Сербия поможет с финансированием реконструкции фасада церкви, которая была построена в 1903 году на месте гибели знаменитого русского добровольца... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:22

2024-11-19T14:22

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сербия поможет с финансированием реконструкции фасада церкви, которая была построена в 1903 году на месте гибели знаменитого русского добровольца русско-турецкой войны полковника Николая Раевского, участвовавшего в ней на стороне сербской армии, заявил министр культуры Сербии Никола Селакович, слова которого приводит во вторник пресс-служба Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде. "Планируется реконструкция фасада здания, в связи с чем министерство культуры Сербии обеспечит финансовые ресурсы в сотрудничестве с управлением по сотрудничеству с церквями и религиозными общинами сербского минюста, а также с российскими друзьями, которые уже финансировали первый этап реставрационных работ. В целом, было подсчитано, что нам нужно около 25 миллионов динаров (около 22,5 миллиона рублей - ред.), чтобы восстановить церковь", - сказал Селакович. Его речь опубликована в Telegram-канале РЦНК. В понедельник состоялись памятные мероприятия в честь 185-летия со дня рождения полковника Николая Николаевича Раевского. Память знаменитого русского добровольца почтили в церкви Святой Троицы в местечке Горни-Адровац и в монастыре Святого Романа в Джунисе. "На встрече в Горни-Адроваце министр культуры Сербии Никола Селакович, митрополит Нишский Арсений, советник-посланник посольства России в Сербии Андрей Темяшов, первый секретарь посольства Наталья Клищенкова, директор Русского дома Евгений Баранов и его советник Павел Бушуев, а также руководство муниципалитета Алексинац во главе с председателем Далибором Радичевичем договорились о дальнейших работах над восстановлением церкви, которая была построена в 1903 году на месте гибели полковника Раевского", - сообщила пресс-служба РЦНК. Участники мероприятия также обсудили строительство музейного комплекса, посвященного Раевскому. "Российские паломники продолжают приезжать в Горни-Адровац, и когда храм восстановят, он будет на всех паломнических маршрутах, а кроме того, мы обсудили размещение рекламных щитов о церкви Святой Троицы на национальных трассах Сербии", - рассказал директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов, слова которого приводятся в сообщении. В Русском доме сообщили, что "Србиямарка" почты Сербии по случаю юбилея Раевского выпустила памятное филателистическое издание. "В этом году к проекту присоединилось и министерство культуры Сербии, которое оказало поддержку в реализации и презентации издания. Символично, что презентация марки прошла сегодня в монастыре Святого Романа в Джунисе, где покоится сердце этого русского героя", - подчеркнули в РЦНК. Полковник Николай Раевский – внук героя войны 1812 года Николая Раевского, приехал добровольцем в сербскую армию во время русско-турецкой войны. Погиб в бою с турками 20 августа 1876 года у села Горни-Адровац на юге Сербии. На месте его гибели семья Раевских установила православную церковь Святой Троицы, которая сохранилась и действует до сих пор.

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сербия, белград (город), россия, никола селакович, рцнк, в мире