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Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания - РИА Новости, 19.11.2024
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11:13 19.11.2024 (обновлено: 12:18 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/sderzhivanie-1984545626.html
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания - РИА Новости, 19.11.2024
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, президентский указ и текст самого документа разместили на сайте... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:13
2024-11-19T12:18
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, президентский указ и текст самого документа разместили на сайте официального опубликования правовых актов."Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие", — говорится в документе.В Основах госполитики указаны характеристики ядерного сдерживания и приведены условия перехода России к использованию ядерного оружия:Также в документе раскрывается суть ядерного сдерживания: Обновить Основы госполитики Путин предложил 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию.
https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Путин утвердил основы госполитики России в области ядерного сдерживания

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, президентский указ и текст самого документа разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие", — говорится в документе.
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В Основах госполитики указаны характеристики ядерного сдерживания и приведены условия перехода России к использованию ядерного оружия:
  • госполитика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер;
  • Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой;
  • сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов;
  • Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против себя или Белоруссии, если создается критическая угроза территориальной целостности;
  • агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом;
  • агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение;
  • Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или союзников оружия массового поражения;
  • Россия осуществляет ядерное сдерживание против потенциального противника: государств, блоков и союзов, рассматривающих Россию как противника.
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Также в документе раскрывается суть ядерного сдерживания:
  • госполитика по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для ядерного сдерживания уровне;
  • неопределенность для потенциального противника масштаба и места применения ядерных сил отнесено к принципам ядерного сдерживания;
  • ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России;
  • госполитика в области ядерного сдерживания при военном конфликте гарантирует прекращение военных действий на приемлемых для России условиях;
  • поддержание постоянной готовности выделенной части сил ядерного сдерживания к применению отнесено к принципам ядерного сдерживания России.
  • Россия предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы;
  • размещение в космосе противником средств ПРО является опасностью, для нейтрализации которой осуществляется ядерное сдерживание;
  • централизация управления ядерными силами, которые в том числе находятся за пределами территории России, отнесена к принципам ядерного сдерживания;
  • ядерное сдерживание обеспечивается наличием у Вооруженных сил России сил и средств, способных ядерным оружием нанести неприемлемый ущерб противнику.
Обновить Основы госполитики Путин предложил 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию.
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