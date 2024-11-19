https://ria.ru/20241119/sderzhivanie-1984545626.html

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания - РИА Новости, 19.11.2024

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, президентский указ и текст самого документа разместили на сайте... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:13

2024-11-19T11:13

2024-11-19T12:18

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, президентский указ и текст самого документа разместили на сайте официального опубликования правовых актов."Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие", — говорится в документе.В Основах госполитики указаны характеристики ядерного сдерживания и приведены условия перехода России к использованию ядерного оружия:Также в документе раскрывается суть ядерного сдерживания: Обновить Основы госполитики Путин предложил 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию.

https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html

https://ria.ru/20241029/udar-1980752662.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982335853.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, владимир путин