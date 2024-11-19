Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Путин утвердил основы госполитики России в области ядерного сдерживания
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, президентский указ и текст самого документа разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие", — говорится в документе.
В Основах госполитики указаны характеристики ядерного сдерживания и приведены условия перехода России к использованию ядерного оружия:
- госполитика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер;
- Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой;
- сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов;
- Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против себя или Белоруссии, если создается критическая угроза территориальной целостности;
- агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом;
- агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение;
- Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или союзников оружия массового поражения;
- Россия осуществляет ядерное сдерживание против потенциального противника: государств, блоков и союзов, рассматривающих Россию как противника.
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Также в документе раскрывается суть ядерного сдерживания:
- госполитика по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для ядерного сдерживания уровне;
- неопределенность для потенциального противника масштаба и места применения ядерных сил отнесено к принципам ядерного сдерживания;
- ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России;
- госполитика в области ядерного сдерживания при военном конфликте гарантирует прекращение военных действий на приемлемых для России условиях;
- поддержание постоянной готовности выделенной части сил ядерного сдерживания к применению отнесено к принципам ядерного сдерживания России.
- Россия предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы;
- размещение в космосе противником средств ПРО является опасностью, для нейтрализации которой осуществляется ядерное сдерживание;
- централизация управления ядерными силами, которые в том числе находятся за пределами территории России, отнесена к принципам ядерного сдерживания;
- ядерное сдерживание обеспечивается наличием у Вооруженных сил России сил и средств, способных ядерным оружием нанести неприемлемый ущерб противнику.
Обновить Основы госполитики Путин предложил 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию.
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