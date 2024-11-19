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В Саратове устранили аварию на подземной тепломагистрали
В Саратове устранили аварию на подземной тепломагистрали - РИА Новости, 19.11.2024
В Саратове устранили аварию на подземной тепломагистрали
Энергетики устранили аварию на подземной тепломагистрали в Саратове, оставившую не менее 16,5 тысячи жителей без отопления и горячей воды, сообщил и. о... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T22:54
2024-11-19T22:54
2024-11-19T22:54
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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Энергетики устранили аварию на подземной тепломагистрали в Саратове, оставившую не менее 16,5 тысячи жителей без отопления и горячей воды, сообщил и. о. заместителя председателя правительства области Сергей Соколов в Telegram-канале. Ранее и. о. мэра Саратова Павел Сурков сообщил, что во вторник на пересечении улиц Топольчанская и Мамонтовой произошло повреждение подземной тепломагистрали диаметром 800 миллиметров, в результате отключено отопление и горячее водоснабжение не менее 16,5 тысячи жителей. По данным правительства региона, из-за аварии без тепла остались 66 жилых домов и 15 объектов социальной сферы. По словам и. о. мэра, авария произошла из-за разрушения грунтовыми водами подземной строительной части канала теплотрассы и коррозии стальной трубы. "Завершены ремонтные работы на подземном магистральном трубопроводе... Рабочие заменили поврежденный участок теплотрассы. Сейчас начинается пуск теплоносителя. УК и ТСЖ домов, попавших в зону отключения, приступают к регулировке теплового оборудования. Все работы нужно провести как можно быстрее, чтобы в квартиры горожан, а это, напомню, 66 многоквартирных домов, наконец пришли тепло и горячая вода", - написал Соколов. И. о. главы города в Telegram-канале уточнил, что восстановление теплоснабжения может занять три-четыре часа. Сейчас в Саратове плюс 3 градуса тепла.
https://ria.ru/20241119/smolensk-1984698272.html
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происшествия, жкх, саратов, сергей сокол, тсж, россия
Происшествия, ЖКХ, Саратов, Сергей Сокол, ТСЖ, Россия
В Саратове устранили аварию на подземной тепломагистрали
В Саратове устранили аварию, оставившую без отопления 16,5 тысячи жителей