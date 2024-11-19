https://ria.ru/20241119/saratov-1984699552.html
В Саратове 16-летняя девочка получила травмы во время квеста
В Саратове 16-летняя девочка получила травмы во время квеста - РИА Новости, 19.11.2024
В Саратове 16-летняя девочка получила травмы во время квеста
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг после того, как 16-летняя девочка получила травмы во время квеста, сообщило... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T19:53
2024-11-19T19:53
2024-11-19T19:53
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саратов
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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг после того, как 16-летняя девочка получила травмы во время квеста, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "По результатам проверки размещенных в СМИ сведений о получении травм несовершеннолетней на квесте в Саратове возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Следствием установлено, что 16 ноября 2024 года 16-летняя девушка получила телесные повреждения в ходе участия на квесте, организованном индивидуальным предпринимателем в городе Саратове", - говорится в Telegram-канале ведомства. Прокуратура области, в свою очередь, сообщает в своем Telegram-канале, что надзорное ведомство также проводит проверку после того, как 16-летняя девочка получила травмы во время квеста на улице Гоголя, куда она пришла вместе с подругами. "Прокуратура даст принципиальную оценку исполнению требований законодательства, в том числе об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также о качестве и безопасности оказания услуг", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20241111/moskva-1983136006.html
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происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове 16-летняя девочка получила травмы во время квеста
В Саратове возбудили дело после травмы 16-летней девочки на квесте