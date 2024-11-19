https://ria.ru/20241119/saratov-1984620508.html
В Саратове 16,5 тысячи человек остались без отопления и горячей воды
В Саратове 16,5 тысячи человек остались без отопления и горячей воды - РИА Новости, 19.11.2024
В Саратове 16,5 тысячи человек остались без отопления и горячей воды
Авария на подземной тепломагистрали произошла в Саратове, в результате не менее 16,5 тысяч жителей остались без отопления и горячей воды, сообщил и.о. мэра... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:57
2024-11-19T14:57
2024-11-19T14:57
происшествия
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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Авария на подземной тепломагистрали произошла в Саратове, в результате не менее 16,5 тысяч жителей остались без отопления и горячей воды, сообщил и.о. мэра Павел Сурков в Telegram-канале. "На пересечении улиц Топольчанская и Мамонтовой произошло повреждение подземной тепломагистрали диаметром 800 миллиметров. Энергетиками саратовского филиала "Т Плюс" отключено отопление и горячее водоснабжение не менее 16,5 тысяч потребителей", - написал он. По его словам, заместителю главы администрации, председателю комитета по ЖКХ поручено оперативно разобраться в ситуации и в течение дня организовать ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить подачу горячей воды и отопления. Также он поручил вести постоянный мониторинг температурного режима в учреждениях социальной сферы, а при необходимости корректировать учебный процесс. И.о. заместителя председателя правительства области Сергей Соколов в Telegram-канале отметил, что из-за повреждения тепломагистрали от отопления и горячего водоснабжения отключены 66 жилых домов и 15 объектов социальной сферы в нескольких районах Саратова. "В настоящее время здесь завершены земляные работы, приступили к демонтажу поврежденного участка. Все работы должны быть завершены до конца дня", - добавил Соколов. Сейчас в Саратове плюс 1 градус.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратов, сергей сокол, т плюс
Происшествия, Саратов, Сергей Сокол, Т Плюс
В Саратове 16,5 тысячи человек остались без отопления и горячей воды
В Саратове свыше 16 тысяч человек остались без тепла и горячей воды из-за аварии
САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Авария на подземной тепломагистрали произошла в Саратове, в результате не менее 16,5 тысяч жителей остались без отопления и горячей воды, сообщил и.о. мэра Павел Сурков в Telegram-канале.
"На пересечении улиц Топольчанская и Мамонтовой произошло повреждение подземной тепломагистрали диаметром 800 миллиметров. Энергетиками саратовского филиала "Т Плюс
" отключено отопление и горячее водоснабжение не менее 16,5 тысяч потребителей", - написал он.
По его словам, заместителю главы администрации, председателю комитета по ЖКХ поручено оперативно разобраться в ситуации и в течение дня организовать ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить подачу горячей воды и отопления. Также он поручил вести постоянный мониторинг температурного режима в учреждениях социальной сферы, а при необходимости корректировать учебный процесс.
И.о. заместителя председателя правительства области Сергей Соколов
в Telegram-канале отметил, что из-за повреждения тепломагистрали от отопления и горячего водоснабжения отключены 66 жилых домов и 15 объектов социальной сферы в нескольких районах Саратова.
"В настоящее время здесь завершены земляные работы, приступили к демонтажу поврежденного участка. Все работы должны быть завершены до конца дня", - добавил Соколов.
Сейчас в Саратове плюс 1 градус.