Рейтинг@Mail.ru
В Саратове 16,5 тысячи человек остались без отопления и горячей воды - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/saratov-1984620508.html
В Саратове 16,5 тысячи человек остались без отопления и горячей воды
В Саратове 16,5 тысячи человек остались без отопления и горячей воды - РИА Новости, 19.11.2024
В Саратове 16,5 тысячи человек остались без отопления и горячей воды
Авария на подземной тепломагистрали произошла в Саратове, в результате не менее 16,5 тысяч жителей остались без отопления и горячей воды, сообщил и.о. мэра... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:57
2024-11-19T14:57
происшествия
саратов
сергей сокол
т плюс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_c9d159ddec921dc638a642bc2339392f.jpg
САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Авария на подземной тепломагистрали произошла в Саратове, в результате не менее 16,5 тысяч жителей остались без отопления и горячей воды, сообщил и.о. мэра Павел Сурков в Telegram-канале. "На пересечении улиц Топольчанская и Мамонтовой произошло повреждение подземной тепломагистрали диаметром 800 миллиметров. Энергетиками саратовского филиала "Т Плюс" отключено отопление и горячее водоснабжение не менее 16,5 тысяч потребителей", - написал он. По его словам, заместителю главы администрации, председателю комитета по ЖКХ поручено оперативно разобраться в ситуации и в течение дня организовать ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить подачу горячей воды и отопления. Также он поручил вести постоянный мониторинг температурного режима в учреждениях социальной сферы, а при необходимости корректировать учебный процесс. И.о. заместителя председателя правительства области Сергей Соколов в Telegram-канале отметил, что из-за повреждения тепломагистрали от отопления и горячего водоснабжения отключены 66 жилых домов и 15 объектов социальной сферы в нескольких районах Саратова. "В настоящее время здесь завершены земляные работы, приступили к демонтажу поврежденного участка. Все работы должны быть завершены до конца дня", - добавил Соколов. Сейчас в Саратове плюс 1 градус.
https://ria.ru/20241113/zhk-1983618685.html
https://ria.ru/20241119/vladivostok-1984511825.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_aaaa8a783db02673524978389e01c776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, сергей сокол, т плюс
Происшествия, Саратов, Сергей Сокол, Т Плюс
В Саратове 16,5 тысячи человек остались без отопления и горячей воды

В Саратове свыше 16 тысяч человек остались без тепла и горячей воды из-за аварии

© РИА Новости / Андрей Васильев | Перейти в медиабанкСаратов
Саратов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в медиабанк
Саратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Авария на подземной тепломагистрали произошла в Саратове, в результате не менее 16,5 тысяч жителей остались без отопления и горячей воды, сообщил и.о. мэра Павел Сурков в Telegram-канале.
"На пересечении улиц Топольчанская и Мамонтовой произошло повреждение подземной тепломагистрали диаметром 800 миллиметров. Энергетиками саратовского филиала "Т Плюс" отключено отопление и горячее водоснабжение не менее 16,5 тысяч потребителей", - написал он.
Вид на полную луну в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В московском ЖК "Green Park" произошла авария на внешних электросетях
13 ноября, 20:22
По его словам, заместителю главы администрации, председателю комитета по ЖКХ поручено оперативно разобраться в ситуации и в течение дня организовать ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить подачу горячей воды и отопления. Также он поручил вести постоянный мониторинг температурного режима в учреждениях социальной сферы, а при необходимости корректировать учебный процесс.
И.о. заместителя председателя правительства области Сергей Соколов в Telegram-канале отметил, что из-за повреждения тепломагистрали от отопления и горячего водоснабжения отключены 66 жилых домов и 15 объектов социальной сферы в нескольких районах Саратова.
"В настоящее время здесь завершены земляные работы, приступили к демонтажу поврежденного участка. Все работы должны быть завершены до конца дня", - добавил Соколов.
Сейчас в Саратове плюс 1 градус.
Улице Набережная во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Во Владивостоке энергетики устраняют аварии на электросетях
Вчера, 07:25
 
ПроисшествияСаратовСергей СоколТ Плюс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала