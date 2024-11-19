https://ria.ru/20241119/sanktsii-1984387731.html

Счет на десятки тысяч. Европа готовится к новой атаке

Счет на десятки тысяч. Европа готовится к новой атаке - РИА Новости, 19.11.2024

Счет на десятки тысяч. Европа готовится к новой атаке

Западные предприятия продолжают терять конкурентоспособность и вынуждены идти на крайние меры — увольнять сотрудников. Пострадавших все больше — в самых разных... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T08:00

2024-11-19T08:00

2024-11-19T08:04

экономика

германия

польша

япония

евросоюз

volkswagen

thyssenkrupp

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Западные предприятия продолжают терять конкурентоспособность и вынуждены идти на крайние меры — увольнять сотрудников. Пострадавших все больше — в самых разных отраслях. Так, Michelin закрывает два завода, Volkswagen — как минимум один. Тем временем в ЕС обсуждают уже 15-й пакет антироссийских санкций. О проблемах европейской экономики — в материале РИА Новости.Очередь на выходСписок компаний, объявивших об увольнениях, продолжает пополняться, сообщает Reuters. Финская Metso (горнодобывающее оборудование) сократит 240 человек, немецкий промышленный концерн ThyssenKrupp — 450, британская Dyson (бытовая техника) — тысячу. Бельгийская Umicore (переработка металлов) урежет персонал на 14%, польская PKP Cargo (грузоперевозки), оператор сотовой связи Vodafone Spain — на 30, нефтяные BP и Shell — на десять и 20 соответственно.Высокие цены на энергоресурсы ослабляют конкурентоспособность европейской промышленности. Доходит до закрытия предприятий. Рост безработицы и снижение доходов населения уменьшает покупательную способность, нанося ущерб сектору потребительских товаров и торговле."Механизм предельно простой: чем меньше денег на текущее потребление, тем больше сужается рынок, а значит, и возможности компаний", — поясняет финансовый аналитик Михаил Беляев.Французская сеть супермаркетов Casino уволит три тысячи сотрудников, британский бренд одежды Ted Baker закроет 15 магазинов.Пострадала даже фармацевтическая отрасль. В Indivior сократят 130 специалистов, Novartis — 680, CureVac — треть персонала. В Bayer начнут с менеджеров — в Германии, Японии, Бельгии и Нидерландах. Haleon в течение двух лет закроет завод в Великобритании — работы лишатся 435 человек.По словам старшего преподавателя кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ходжи Кавы, к перспективам европейской промышленности возникают серьезные вопросы. "Деиндустриализацию ускорило изменение структуры энергетического рынка. Отказ от российских энергоносителей заметно увеличил издержки. Переход на более дорогой американский СПГ существенно снизил конкурентоспособность европейской продукции на мировых рынках", — отмечает эксперт.Совсем тугоТруднее всего автомобильной отрасли. Японский концерн Nissan урезает мощности на 20% и увольняет девять тысяч сотрудников, пишет Bloomberg. Кроме того, придется продать часть доли в Mitsubishi Motors Corp. Продажи в Китае, Японии и Северной Америке падают, российский рынок недоступен.В Volkswagen вынуждены закрывать заводы. Экономят на всем. "Крупнейший европейский автопроизводитель хочет отменить премии за особенно длительный срок службы, хотя более десяти тысяч сотрудников были близки к их получению", — сообщают СМИ. За 25 лет работы в компании полагалась выплата в 1,45 месячного оклада, а за 35 лет — в 2,9.К 2026 году шинная компания Michelin закроет два предприятия — в Шоле и Ванне, заявил исполнительный вице-президент компании Пьер-Луи Дюбурдо. И пояснил, что французская продукция не выдерживает конкуренции с дешевой азиатской.В конце октября немецкий Bosch, поставляющий автозапчасти Volkswagen и BMW, предупредил о сокращении семи тысяч сотрудников. Руководитель концерна сказал Tagesspiegel, что сложно сейчас всем и эмоции делу не помогут. Bosch не выполнит план на этот год, а продажи будут меньше, чем в 2023-м. Не исключены дальнейшие увольнения.За что боролисьПредприятия попали в замкнутый круг: дорогие ресурсы делают производство невыгодным, а товары неконкурентоспособными, в результате — рост безработицы, снижение покупательной способности, падение доходов.Выбраться из трясины непросто. Государственная поддержка ограниченна: средств на всех не хватает, плюс постоянные расходы на Украину, указывают аналитики. К тому же госпрограммам мешают правила ЕС и требование экологической трансформации, напоминает Кава.В приоритете стратегические направления: производство полупроводников (European Chips Act) и аккумуляторов, зеленая энергетика, кибербезопасность, искусственный интеллект. А традиционным промышленным гигантам все труднее. Так, в Volkswagen уже грозят забастовками, но правительство занимает сдержанную позицию в этом конфликте."Массовые увольнения в европейских компаниях отражают более глубокие структурные изменения: необходимость реструктуризации бизнеса, адаптацию к новым технологическим и экологическим требованиям, а также поиск способов сохранения конкурентоспособности в условиях возросших издержек производства", — подчеркивает Кава.Запад пытается развивать возобновляемую энергетику, повышать энергоэффективность, углублять диверсификацию поставщиков ресурсов, но это не компенсирует в полной мере потерю дешевого топлива. Энергоемкие производства переносят в более экономичные регионы, рискуя утратить технологические компетенции в ряде отраслей. Все это может иметь долгосрочные последствия для промышленного потенциала европейских государств.Однако политики сохраняют прежний курс. Так, EUobserver сообщает со ссылкой на дипломатов, что Еврокомиссия собирает предложения по очередным санкциям против Москвы. В частности, Польша призывает к запрету российского СПГ, северные страны хотят усилить контроль за "теневым" флотом. К обсуждению 15-го по счету пакета собираются приступить в ближайшие дни.

https://ria.ru/20241021/frantsiya-1978734625.html

https://ria.ru/20240904/kitay-1970336276.html

https://ria.ru/20241021/banki-1978809397.html

германия

польша

япония

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экономика, германия, польша, япония, евросоюз, volkswagen, thyssenkrupp