Британия ввела санкции против министра образования Крыма
Великобритания ввела санкции против министра образования Крыма Валентины Лаврик
© РИА Новости Крым/Дмитрий МакеевВалентина Лаврик
© РИА Новости Крым/Дмитрий Макеев
Валентина Лаврик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентины Лаврик, сообщает во вторник МИД страны.
"Под санкции попали: <...> Валентина Васильевна Лаврик", - говорится в заявлении ведомства на сайте британского правительства.
Кроме того, в санкционный список попала Елена Шапурова, указанная в документе как министр образования и науки Запорожской области. Помимо нее под санкциями оказались руководитель Алешковской школы-интерната для детей-инвалидов Виталий Сук и директор Херсонского дома ребенка Татьяна Завальская.
В мотивационной части документа говорится, что попавшие под санкции лица имеют отношение к якобы депортации украинских детей, попыткам их "идеологической обработки", а также "дестабилизации Украины, угрозе ее территориальной целостности, суверенитету или независимости".
Рестрикции предполагают в дополнение к замораживанию активов запрет на оказание трастовых услуг.
В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ЕС обсуждает санкции против энергетики России и новых физлиц
18 ноября, 17:15