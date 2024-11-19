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Британия ввела санкции против министра образования Крыма - РИА Новости, 19.11.2024
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14:19 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/sanktsii--1984604146.html
Британия ввела санкции против министра образования Крыма
Британия ввела санкции против министра образования Крыма - РИА Новости, 19.11.2024
Британия ввела санкции против министра образования Крыма
Великобритания ввела санкции против министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентины Лаврик, сообщает во вторник МИД страны. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:19
2024-11-19T14:19
россия
великобритания
республика крым
владимир путин
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентины Лаврик, сообщает во вторник МИД страны. "Под санкции попали: &lt;...&gt; Валентина Васильевна Лаврик", - говорится в заявлении ведомства на сайте британского правительства. Кроме того, в санкционный список попала Елена Шапурова, указанная в документе как министр образования и науки Запорожской области. Помимо нее под санкциями оказались руководитель Алешковской школы-интерната для детей-инвалидов Виталий Сук и директор Херсонского дома ребенка Татьяна Завальская. В мотивационной части документа говорится, что попавшие под санкции лица имеют отношение к якобы депортации украинских детей, попыткам их "идеологической обработки", а также "дестабилизации Украины, угрозе ее территориальной целостности, суверенитету или независимости". Рестрикции предполагают в дополнение к замораживанию активов запрет на оказание трастовых услуг. В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241115/rogov-1983873128.html
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россия, великобритания, республика крым, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Великобритания, Республика Крым, Владимир Путин, В мире, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против министра образования Крыма

Великобритания ввела санкции против министра образования Крыма Валентины Лаврик

© РИА Новости Крым/Дмитрий МакеевВалентина Лаврик
Валентина Лаврик - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости Крым/Дмитрий Макеев
Валентина Лаврик. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентины Лаврик, сообщает во вторник МИД страны.
"Под санкции попали: <...> Валентина Васильевна Лаврик", - говорится в заявлении ведомства на сайте британского правительства.
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Кроме того, в санкционный список попала Елена Шапурова, указанная в документе как министр образования и науки Запорожской области. Помимо нее под санкциями оказались руководитель Алешковской школы-интерната для детей-инвалидов Виталий Сук и директор Херсонского дома ребенка Татьяна Завальская.
В мотивационной части документа говорится, что попавшие под санкции лица имеют отношение к якобы депортации украинских детей, попыткам их "идеологической обработки", а также "дестабилизации Украины, угрозе ее территориальной целостности, суверенитету или независимости".
Рестрикции предполагают в дополнение к замораживанию активов запрет на оказание трастовых услуг.
В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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