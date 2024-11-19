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Салливан высказался о неудачах ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
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10:51 19.11.2024 (обновлено: 11:09 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/sallivan-1984530435.html
Салливан высказался о неудачах ВСУ
Салливан высказался о неудачах ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
Салливан высказался о неудачах ВСУ
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS, комментируя неудачи ВСУ на поле боя, попытался оправдать... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:51
2024-11-19T11:09
вооруженные силы украины
нато
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джейк салливан
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS, комментируя неудачи ВСУ на поле боя, попытался оправдать неэффективность отправленного Украине оружия. По его словам, на сегодняшний день положение Украины на поле боя стало сложнее, что, по его мнению, указывает на отсутствие связи между наличием у Киева определенного оружия и качеством его боевых действий. "Где наблюдается самая сильная связь между вложением и эффективностью действий Украины? Речь идет о мобилизации и живой силе", - добавил Салливан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20241119/sallivan-1984528476.html
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вооруженные силы украины, нато, сергей лавров, джейк салливан, сша, россия, украина, в мире
Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Лавров, Джейк Салливан, США, Россия, Украина, В мире
Салливан высказался о неудачах ВСУ

PBS: Салливан попытался оправдать неэффективность оружия из США на Украине

© AP Photo / Susan WalshДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Джейк Салливан. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS, комментируя неудачи ВСУ на поле боя, попытался оправдать неэффективность отправленного Украине оружия.
По его словам, на сегодняшний день положение Украины на поле боя стало сложнее, что, по его мнению, указывает на отсутствие связи между наличием у Киева определенного оружия и качеством его боевых действий.
"Где наблюдается самая сильная связь между вложением и эффективностью действий Украины? Речь идет о мобилизации и живой силе", - добавил Салливан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Салливан призвал Украину активнее отправлять людей на передовую
Вчера, 10:00
 
Вооруженные силы УкраиныНАТОСергей ЛавровДжейк СалливанСШАРоссияУкраинаВ мире
 
 
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