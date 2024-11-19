https://ria.ru/20241119/sallivan-1984530435.html

Салливан высказался о неудачах ВСУ

Салливан высказался о неудачах ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024

Салливан высказался о неудачах ВСУ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS, комментируя неудачи ВСУ на поле боя, попытался оправдать... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:51

2024-11-19T10:51

2024-11-19T11:09

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS, комментируя неудачи ВСУ на поле боя, попытался оправдать неэффективность отправленного Украине оружия. По его словам, на сегодняшний день положение Украины на поле боя стало сложнее, что, по его мнению, указывает на отсутствие связи между наличием у Киева определенного оружия и качеством его боевых действий. "Где наблюдается самая сильная связь между вложением и эффективностью действий Украины? Речь идет о мобилизации и живой силе", - добавил Салливан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20241119/sallivan-1984528476.html

сша

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вооруженные силы украины, нато, сергей лавров, джейк салливан, сша, россия, украина, в мире