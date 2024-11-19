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Салливан призвал Украину активнее отправлять людей на передовую - РИА Новости, 19.11.2024
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10:00 19.11.2024 (обновлено: 11:20 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/sallivan-1984528476.html
Салливан призвал Украину активнее отправлять людей на передовую
Салливан призвал Украину активнее отправлять людей на передовую - РИА Новости, 19.11.2024
Салливан призвал Украину активнее отправлять людей на передовую
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу PBS, что Украине нужно активнее отправлять людей на передовую... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:00
2024-11-19T11:20
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу PBS, что Украине нужно активнее отправлять людей на передовую для укрепления позиций. Он указал на то, что ни одна система вооружений не может кардинально поменять ситуацию на поле боя, необходимо учитывать другие факторы. "Речь идет о живой силе, и Украине, на наш взгляд, нужно сделать больше для укрепления своих позиций с точки зрения количества военных на передовой", - заявил Салливан. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html
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в мире, украина, сша, джейк салливан
В мире, Украина, США, Джейк Салливан
Салливан призвал Украину активнее отправлять людей на передовую

Советник Байдена Салливан призвал Украину активнее отправлять людей на передовую

© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу PBS, что Украине нужно активнее отправлять людей на передовую для укрепления позиций.
Он указал на то, что ни одна система вооружений не может кардинально поменять ситуацию на поле боя, необходимо учитывать другие факторы.
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"Речь идет о живой силе, и Украине, на наш взгляд, нужно сделать больше для укрепления своих позиций с точки зрения количества военных на передовой", - заявил Салливан.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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