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Тульские производители укрепляют позиции на армянском рынке - РИА Новости, 19.11.2024
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14:43 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/rynok-1984613964.html
Тульские производители укрепляют позиции на армянском рынке
Тульские производители укрепляют позиции на армянском рынке - РИА Новости, 19.11.2024
Тульские производители укрепляют позиции на армянском рынке
Бизнес-миссия, организованная Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Тульской области, направленная на укрепление позиций тульских производителей на армянском рынке и РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:43
2024-11-19T14:43
экономика
тульская область
ереван
армения
российский экспортный центр (рэц)
росэксимбанк
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Бизнес-миссия, организованная Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Тульской области, направленная на укрепление позиций тульских производителей на армянском рынке и расширение географии российского экспорта, проходит в Ереване, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Мероприятие, открытие которого состоялось 19 ноября в офисе представительства Российского экспортного центра ... в Армении, призвано не только способствовать продвижению продукции Тульской области, но и содействовать поиску новых партнеров для российских экспортеров, стимулируя рост объемов экспортных поставок", - говорится в сообщении.В Ереван прибыли представители малого и среднего бизнеса Тульской области, представляющие широкий спектр отраслей. Среди участников - производители высококачественного оборудования из нержавеющей стали и железобетонных изделий, технологического автоматизированного оборудования, а также специализированных гарнитур для работы в условиях повышенного шума. Кроме того, в миссии принимают участие производители пищевой продукции.На открытии бизнес-миссии специалисты РЭЦ провели подробный брифинг для участников, осветив ключевые аспекты армянского рынка, включая особенности ведения расчетов, анализ основных отраслей и рекомендации по составлению экспортных контрактов. Была представлена полная линейка продуктов и услуг РЭЦ, разработанных для поддержки экспортеров на всех этапах их деятельности."Знание инструментов РЭЦ является ключевым фактором успеха на международном рынке. Например, компания, готовая к сотрудничеству с дистрибьютором на условиях отсрочки платежа, может существенно укрепить свои позиции и выстроить долгосрочные отношения, используя продукты РЭЦ, такие как страхование отсрочки платежа для МСП от ЭКСАР, доступное на платформе "Мой экспорт", или экспортный факторинг от Росэксимбанка. Эти инструменты позволяют эффективно нивелировать риски неоплаты, обеспечивая финансовую безопасность и уверенность в успехе экспортных операций", - подчеркнул важность осведомленности экспортеров о доступных инструментах РЭЦ на этапе переговоров с иностранными партнерами руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.
https://ria.ru/20241119/oae-1984609255.html
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экономика, тульская область, ереван, армения, российский экспортный центр (рэц), росэксимбанк
Экономика, Тульская область, Ереван, Армения, Российский экспортный центр (РЭЦ), Росэксимбанк

Тульские производители укрепляют позиции на армянском рынке

© Фото : Пресс-служба РЭЦТульские производители укрепляют позиции на армянском рынке
Тульские производители укрепляют позиции на армянском рынке - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Бизнес-миссия, организованная Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Тульской области, направленная на укрепление позиций тульских производителей на армянском рынке и расширение географии российского экспорта, проходит в Ереване, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Мероприятие, открытие которого состоялось 19 ноября в офисе представительства Российского экспортного центра ... в Армении, призвано не только способствовать продвижению продукции Тульской области, но и содействовать поиску новых партнеров для российских экспортеров, стимулируя рост объемов экспортных поставок", - говорится в сообщении.
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В Ереван прибыли представители малого и среднего бизнеса Тульской области, представляющие широкий спектр отраслей. Среди участников - производители высококачественного оборудования из нержавеющей стали и железобетонных изделий, технологического автоматизированного оборудования, а также специализированных гарнитур для работы в условиях повышенного шума. Кроме того, в миссии принимают участие производители пищевой продукции.
На открытии бизнес-миссии специалисты РЭЦ провели подробный брифинг для участников, осветив ключевые аспекты армянского рынка, включая особенности ведения расчетов, анализ основных отраслей и рекомендации по составлению экспортных контрактов. Была представлена полная линейка продуктов и услуг РЭЦ, разработанных для поддержки экспортеров на всех этапах их деятельности.
"Знание инструментов РЭЦ является ключевым фактором успеха на международном рынке. Например, компания, готовая к сотрудничеству с дистрибьютором на условиях отсрочки платежа, может существенно укрепить свои позиции и выстроить долгосрочные отношения, используя продукты РЭЦ, такие как страхование отсрочки платежа для МСП от ЭКСАР, доступное на платформе "Мой экспорт", или экспортный факторинг от Росэксимбанка. Эти инструменты позволяют эффективно нивелировать риски неоплаты, обеспечивая финансовую безопасность и уверенность в успехе экспортных операций", - подчеркнул важность осведомленности экспортеров о доступных инструментах РЭЦ на этапе переговоров с иностранными партнерами руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.
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