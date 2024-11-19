https://ria.ru/20241119/rudenya-1984626643.html

Руденя определил приоритетные направления газификации Тверской области

Руденя определил приоритетные направления газификации Тверской области - РИА Новости, 19.11.2024

Руденя определил приоритетные направления газификации Тверской области

Ход газификации Тверской области в текущем году и задачи на 2025-й рассмотрены во вторник на заседании под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:07

2024-11-19T15:07

2024-11-19T15:07

тверская область

игорь руденя

жкх

тверская область

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ход газификации Тверской области в текущем году и задачи на 2025-й рассмотрены во вторник на заседании под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Эта работа реализуется в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о поэтапном завершении газификации регионов нашей страны. Программа рассчитана до 2030 года. В Тверской области ее планируется провести до конца 2026 года. Задача – обеспечение доступности природного газа во всех муниципальных образованиях", – цитирует пресс-служба Руденю. Приоритетное значение, подчеркнул губернатор, имеют работы в ранее негазифицированных муниципалитетах. В текущем году ими были охвачены Нелидовский, Оленинский, Западнодвинский, Максатихинский и Торопецкий округа. Также работы велись в Калининском, Калязинском, Кимрском, Конаковском, Ржевском, Рамешковском, Сонковском округах – всего в 26 населенных пунктах. Построено более 220 километров газовых сетей. Выполнены проектные работы для газификации Лесного и Удомельского округов. Кроме того, проведена реконструкция газораспределительной станции "Калинин-3", что позволило увеличить резерв пропускной способности объекта и создать условия для подведения газа перспективным потребителям, включая инвестплощадки. В 2025 году по областной Адресной инвестиционной программе запланированы работы на ключевом объекте газификации – магистральном газопроводе Ржев - Нелидово - Западная Двина. Будет продолжено строительство межпоселковых и внутрипоселковых сетей в Весьегонске, Западной Двине, Белом, Сандове и других муниципалитетах области. В целом планируется ввести 280 километров сетей. На заседании также представлены дополнительные объекты газификации на 2025 год с общей протяженностью сетей более 100 километров. Руденя поставил задачу: особое внимание уделить синхронизации работ по строительству распределительных сетей с подготовкой котельных, объектов экономики и социальной сферы, домохозяйств к переходу на природный газ. В 2024 году построено и запущено 18 газовых котельных. В текущем году планируется ввод еще 13 объектов. В 2025 году планируется ввести 53 газовые котельные в 16 муниципалитетах. Отдельно рассмотрены мероприятия по газификации социальных учреждений Тверской области, объектов экономики. Среди них – организации сфер образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения. Догазификация предполагает бесплатное строительство газопровода до границы земельного участка с расположенным на нем жилым домом. Проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает за собственные средства. При этом в Тверской области действует социальная поддержка ряда граждан по этому направлению.

https://ria.ru/20241118/programma-1984440041.html

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тверская область

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игорь руденя, жкх, тверская область