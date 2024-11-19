Рейтинг@Mail.ru
День преподавателя высшей школы отметили в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
18:42 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/rostov-1984686236.html
День преподавателя высшей школы отметили в Ростове-на-Дону
День преподавателя высшей школы отметили в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.11.2024
День преподавателя высшей школы отметили в Ростове-на-Дону
День преподавателя высшей школы отметили в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:42
2024-11-19T18:42
ростовская область
ростовская область
россия
ростов-на-дону
игорь гуськов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938289705_0:0:3612:2031_1920x0_80_0_0_ae0172ab14036227fca06ac123f32ec2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. День преподавателя высшей школы отметили в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "Состоялось заседание ученого совета ДГТУ, приуроченное ко Дню преподавателя высшей школы Российской Федерации", - говорится в сообщении. День преподавателя высшей школы, установленный приказом министерства науки и высшего образования РФ, отмечается в России 19 ноября. Учреждение нового профессионального праздника инициировано президентом России для повышения престижа профессии преподавателя высшей школы. Дата выбрана в честь дня рождения русского ученого и просветителя, одного из основоположников отечественного образования и создателя Московского государственного университета Михаила Ломоносова. "В ДГТУ молодому поколению передают свои знания и бесценный опыт 1948 преподавателей. Из них более 200 имеют ученую степень доктора или профессора наук, 26 - почетные звания работников и деятелей науки Российской Федерации. Благодаря такому профессорско-преподавательскому составу наша молодежь занимается внедрением инновационных разработок и новых технологий, совершает открытия", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он отметил, что все перечисленное формирует кадровый резерв профессионалов, определяющих будущее Ростовской области и всей страны. Мероприятие продолжилось церемонией вручения наград научно-педагогическим работникам университета. Они отмечены медалями "За доблестный труд на благо Донского края" и благодарностями губернатора Ростовской области.
https://ria.ru/20241119/rostov-1984658661.html
https://ria.ru/20241119/byudzhet-1984552371.html
ростовская область
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938289705_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_5757b3556cff33d54e4ea233b9787e6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, россия, ростов-на-дону, игорь гуськов
Ростовская область , Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону, Игорь Гуськов

День преподавателя высшей школы отметили в Ростове-на-Дону

© iStock.com / aleks0649Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© iStock.com / aleks0649
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. День преподавателя высшей школы отметили в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"Состоялось заседание ученого совета ДГТУ, приуроченное ко Дню преподавателя высшей школы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Около 1,5 тыс администраторов госпабликов из Ростова прошли обучение
Вчера, 16:59
День преподавателя высшей школы, установленный приказом министерства науки и высшего образования РФ, отмечается в России 19 ноября.
Учреждение нового профессионального праздника инициировано президентом России для повышения престижа профессии преподавателя высшей школы. Дата выбрана в честь дня рождения русского ученого и просветителя, одного из основоположников отечественного образования и создателя Московского государственного университета Михаила Ломоносова.
"В ДГТУ молодому поколению передают свои знания и бесценный опыт 1948 преподавателей. Из них более 200 имеют ученую степень доктора или профессора наук, 26 - почетные звания работников и деятелей науки Российской Федерации. Благодаря такому профессорско-преподавательскому составу наша молодежь занимается внедрением инновационных разработок и новых технологий, совершает открытия", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Он отметил, что все перечисленное формирует кадровый резерв профессионалов, определяющих будущее Ростовской области и всей страны.
Мероприятие продолжилось церемонией вручения наград научно-педагогическим работникам университета. Они отмечены медалями "За доблестный труд на благо Донского края" и благодарностями губернатора Ростовской области.
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Доходы бюджета Ростовской области в 2025 г вырастут почти на 20%
Вчера, 11:29
 
Ростовская областьРостовская областьРоссияРостов-на-ДонуИгорь Гуськов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала