День преподавателя высшей школы отметили в Ростове-на-Дону
© iStock.com / aleks0649Ростов-на-Дону
© iStock.com / aleks0649
Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. День преподавателя высшей школы отметили в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"Состоялось заседание ученого совета ДГТУ, приуроченное ко Дню преподавателя высшей школы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
День преподавателя высшей школы, установленный приказом министерства науки и высшего образования РФ, отмечается в России 19 ноября.
Учреждение нового профессионального праздника инициировано президентом России для повышения престижа профессии преподавателя высшей школы. Дата выбрана в честь дня рождения русского ученого и просветителя, одного из основоположников отечественного образования и создателя Московского государственного университета Михаила Ломоносова.
"В ДГТУ молодому поколению передают свои знания и бесценный опыт 1948 преподавателей. Из них более 200 имеют ученую степень доктора или профессора наук, 26 - почетные звания работников и деятелей науки Российской Федерации. Благодаря такому профессорско-преподавательскому составу наша молодежь занимается внедрением инновационных разработок и новых технологий, совершает открытия", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Он отметил, что все перечисленное формирует кадровый резерв профессионалов, определяющих будущее Ростовской области и всей страны.
Мероприятие продолжилось церемонией вручения наград научно-педагогическим работникам университета. Они отмечены медалями "За доблестный труд на благо Донского края" и благодарностями губернатора Ростовской области.