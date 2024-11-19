https://ria.ru/20241119/rostov-1984686236.html

День преподавателя высшей школы отметили в Ростове-на-Дону

День преподавателя высшей школы отметили в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.11.2024

День преподавателя высшей школы отметили в Ростове-на-Дону

День преподавателя высшей школы отметили в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:42

2024-11-19T18:42

2024-11-19T18:42

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. День преподавателя высшей школы отметили в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "Состоялось заседание ученого совета ДГТУ, приуроченное ко Дню преподавателя высшей школы Российской Федерации", - говорится в сообщении. День преподавателя высшей школы, установленный приказом министерства науки и высшего образования РФ, отмечается в России 19 ноября. Учреждение нового профессионального праздника инициировано президентом России для повышения престижа профессии преподавателя высшей школы. Дата выбрана в честь дня рождения русского ученого и просветителя, одного из основоположников отечественного образования и создателя Московского государственного университета Михаила Ломоносова. "В ДГТУ молодому поколению передают свои знания и бесценный опыт 1948 преподавателей. Из них более 200 имеют ученую степень доктора или профессора наук, 26 - почетные звания работников и деятелей науки Российской Федерации. Благодаря такому профессорско-преподавательскому составу наша молодежь занимается внедрением инновационных разработок и новых технологий, совершает открытия", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он отметил, что все перечисленное формирует кадровый резерв профессионалов, определяющих будущее Ростовской области и всей страны. Мероприятие продолжилось церемонией вручения наград научно-педагогическим работникам университета. Они отмечены медалями "За доблестный труд на благо Донского края" и благодарностями губернатора Ростовской области.

https://ria.ru/20241119/rostov-1984658661.html

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ростовская область, россия, ростов-на-дону, игорь гуськов