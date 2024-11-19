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Около 1,5 тыс администраторов госпабликов из Ростова прошли обучение - РИА Новости, 19.11.2024
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Ростовская область
 
16:59 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/rostov-1984658661.html
Около 1,5 тыс администраторов госпабликов из Ростова прошли обучение
Около 1,5 тыс администраторов госпабликов из Ростова прошли обучение - РИА Новости, 19.11.2024
Около 1,5 тыс администраторов госпабликов из Ростова прошли обучение
Порядка 1,5 тысячи администраторов госпабликов прошли обучение в Ростовской области в текущем году, сообщил заместитель губернатора региона Артем Хохлов. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:59
2024-11-19T16:59
ростовская область
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ростов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи администраторов госпабликов прошли обучение в Ростовской области в текущем году, сообщил заместитель губернатора региона Артем Хохлов. Госпаблики - это официальные страницы в соцсетях органов власти и подведомственных им учреждений, в том числе больниц, поликлиник, школ, детских садов, спортивных организаций, школ искусств, театров, музеев. В настоящее время в Ростовской области насчитывается порядка 5,5 тысячи госпабликов. По данным правительства региона, благодаря таким официальным станицам жители Ростовской области могут оперативно узнавать важную информацию, участвовать в опросах, получать официальные ответы на волнующие вопросы. "Администраторы госпабликов проходят специальное обучение, организованное Центром управления регионом Ростовской области. Так, с начала 2024 года обучение ведению соцсетей официальных сообществ прошли порядка 1,5 тысячи человек", - приводятся в сообщении правительства области слова Хохлова. Он отметил, что госпаблики - одно из направлений работы сервиса "Платформа обратной связи", которая реализуется в рамках национального проекта "Цифровая экономика", инициированного президентом России. Официальные страницы в соцсетях оформлены по всем критериям, имеют специальную метку в виде серого флажка, надписи "Госорганизация" и "Подтверждено через Госуслуги". Жители Ростовской области также могут получать оперативную и достоверную информацию о деятельности врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и правительства региона в официальных аккаунтах.
https://ria.ru/20241119/byudzhet-1984552371.html
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ростовская область, ростов, россия, юрий слюсарь
Ростовская область , Ростовская область, Ростов, Россия, Юрий Слюсарь

Около 1,5 тыс администраторов госпабликов из Ростова прошли обучение

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи администраторов госпабликов прошли обучение в Ростовской области в текущем году, сообщил заместитель губернатора региона Артем Хохлов.
Госпаблики - это официальные страницы в соцсетях органов власти и подведомственных им учреждений, в том числе больниц, поликлиник, школ, детских садов, спортивных организаций, школ искусств, театров, музеев. В настоящее время в Ростовской области насчитывается порядка 5,5 тысячи госпабликов.
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По данным правительства региона, благодаря таким официальным станицам жители Ростовской области могут оперативно узнавать важную информацию, участвовать в опросах, получать официальные ответы на волнующие вопросы.
"Администраторы госпабликов проходят специальное обучение, организованное Центром управления регионом Ростовской области. Так, с начала 2024 года обучение ведению соцсетей официальных сообществ прошли порядка 1,5 тысячи человек", - приводятся в сообщении правительства области слова Хохлова.
Он отметил, что госпаблики - одно из направлений работы сервиса "Платформа обратной связи", которая реализуется в рамках национального проекта "Цифровая экономика", инициированного президентом России. Официальные страницы в соцсетях оформлены по всем критериям, имеют специальную метку в виде серого флажка, надписи "Госорганизация" и "Подтверждено через Госуслуги".
Жители Ростовской области также могут получать оперативную и достоверную информацию о деятельности врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и правительства региона в официальных аккаунтах.
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