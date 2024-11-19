https://ria.ru/20241119/rossiya-1984639094.html

Эксперт оценил обновленную ядерную доктрину России

Эксперт оценил обновленную ядерную доктрину России - РИА Новости, 19.11.2024

Эксперт оценил обновленную ядерную доктрину России

Россия актуализировала условия, которые определяют возможность ядерного ответа, исходя из ситуации в конфликте на Украине, это делает реакцию РФ на те или иные... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:50

2024-11-19T15:50

2024-11-19T15:50

россия

украина

игорь коротченко

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия актуализировала условия, которые определяют возможность ядерного ответа, исходя из ситуации в конфликте на Украине, это делает реакцию РФ на те или иные агрессивные действия более понятной и прогнозируемой, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Во вторник был опубликован указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". По словам эксперта, основное изменение в ядерной доктрине России – это пункт о том, что агрессия со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерной страны теперь будет считаться совместным нападением на РФ. "Таким образом Россия актуализирует условия, которые определяют возможность ядерного ответа, конкретно исходя из ситуации на европейском театре военных действий. Это делает более прогнозируемой и понятной российскую реакцию на те или иные конкретные обстоятельства, которые вынудят нас задействовать как тактическое, так и стратегическое ядерное оружие", - заявил Коротченко.

https://ria.ru/20241119/putin-1984568446.html

россия

украина

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россия, украина, игорь коротченко, владимир путин, безопасность