https://ria.ru/20241119/rossiya-1984639094.html
Эксперт оценил обновленную ядерную доктрину России
Эксперт оценил обновленную ядерную доктрину России - РИА Новости, 19.11.2024
Эксперт оценил обновленную ядерную доктрину России
Россия актуализировала условия, которые определяют возможность ядерного ответа, исходя из ситуации в конфликте на Украине, это делает реакцию РФ на те или иные... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:50
2024-11-19T15:50
2024-11-19T15:50
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владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия актуализировала условия, которые определяют возможность ядерного ответа, исходя из ситуации в конфликте на Украине, это делает реакцию РФ на те или иные агрессивные действия более понятной и прогнозируемой, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Во вторник был опубликован указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". По словам эксперта, основное изменение в ядерной доктрине России – это пункт о том, что агрессия со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерной страны теперь будет считаться совместным нападением на РФ. "Таким образом Россия актуализирует условия, которые определяют возможность ядерного ответа, конкретно исходя из ситуации на европейском театре военных действий. Это делает более прогнозируемой и понятной российскую реакцию на те или иные конкретные обстоятельства, которые вынудят нас задействовать как тактическое, так и стратегическое ядерное оружие", - заявил Коротченко.
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россия, украина, игорь коротченко, владимир путин, безопасность
Россия, Украина, Игорь Коротченко, Владимир Путин, Безопасность
Эксперт оценил обновленную ядерную доктрину России
Эксперт: ядерная доктрина России делает реакцию на агрессию более предсказуемой
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия актуализировала условия, которые определяют возможность ядерного ответа, исходя из ситуации в конфликте на Украине, это делает реакцию РФ на те или иные агрессивные действия более понятной и прогнозируемой, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Во вторник был опубликован указ президента России Владимира Путина
"Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".
По словам эксперта, основное изменение в ядерной доктрине России – это пункт о том, что агрессия со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерной страны теперь будет считаться совместным нападением на РФ.
"Таким образом Россия актуализирует условия, которые определяют возможность ядерного ответа, конкретно исходя из ситуации на европейском театре военных действий. Это делает более прогнозируемой и понятной российскую реакцию на те или иные конкретные обстоятельства, которые вынудят нас задействовать как тактическое, так и стратегическое ядерное оружие", - заявил Коротченко.