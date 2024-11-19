https://ria.ru/20241119/rossija-1984583106.html

Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю меру

Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю меру - РИА Новости, 19.11.2024

Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю меру

Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, соответствующий указ президента России... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:00

2024-11-19T13:00

2024-11-19T13:00

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - говорится в документе.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, безопасность