"Россия сегодня" призвала ЮНЕСКО не замалчивать нарушения прав журналистов
"Россия сегодня" потребовала от ЮНЕСКО не замалчивать нарушения прав журналистов
Логотип международной медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов.
Письмо было написано в свете отсутствия в проекте доклада ЮНЕСКО по безопасности журналистов упоминания о целом ряде фактов гибели и получении ранений представителями российских СМИ в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. В частности, в нем отсутствуют упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области.
"Политическая ангажированность секретариата ЮНЕСКО стала уже очевидной. Организация фактически включилась в инициированную Западом политику "отмены России". Требуем не замалчивать факты беспрецедентного и систематического нарушения прав российских журналистов", — говорится в письме.
В нем также указано, что проект доклада ЮНЕСКО не включает многочисленные случаи притеснения и нарушения прав журналистов медиагруппы "Россия сегодня", работающих в странах Глобального Запада. В числе таких правонарушений невыдача виз, отказы в аккредитации на мероприятия и саммиты без объяснения причин, а также случаи запугиваний и прямых угроз.
"К нашему сожалению, документ в очередной раз подтвердил, что секретариат ЮНЕСКО забыл о принципах, на которых изначально строилась работа ООН", — говорится в письме.
Ростислав Журавлев — военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014-м освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022-м его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В июле 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. А 22 июля он был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.