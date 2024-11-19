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"Россия сегодня" призвала ЮНЕСКО не замалчивать нарушения прав журналистов - РИА Новости, 19.11.2024
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12:05 19.11.2024 (обновлено: 12:58 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/rossija-1984566024.html
"Россия сегодня" призвала ЮНЕСКО не замалчивать нарушения прав журналистов
"Россия сегодня" призвала ЮНЕСКО не замалчивать нарушения прав журналистов - РИА Новости, 19.11.2024
"Россия сегодня" призвала ЮНЕСКО не замалчивать нарушения прав журналистов
Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:05
2024-11-19T12:58
запорожская область
россия
украина
ростислав журавлев
одри азуле
владимир путин
юнеско
оон
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Письмо было написано в свете отсутствия в проекте доклада ЮНЕСКО по безопасности журналистов упоминания о целом ряде фактов гибели и получении ранений представителями российских СМИ в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. В частности, в нем отсутствуют упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области. "Политическая ангажированность секретариата ЮНЕСКО стала уже очевидной. Организация фактически включилась в инициированную Западом политику "отмены России". Требуем не замалчивать факты беспрецедентного и систематического нарушения прав российских журналистов", — говорится в письме. В нем также указано, что проект доклада ЮНЕСКО не включает многочисленные случаи притеснения и нарушения прав журналистов медиагруппы "Россия сегодня", работающих в странах Глобального Запада. В числе таких правонарушений невыдача виз, отказы в аккредитации на мероприятия и саммиты без объяснения причин, а также случаи запугиваний и прямых угроз. "К нашему сожалению, документ в очередной раз подтвердил, что секретариат ЮНЕСКО забыл о принципах, на которых изначально строилась работа ООН", — говорится в письме. Ранее на имя Азуле похожие письма, где выражалось возмущение в связи с невключением российских журналистов в доклад, были направлены Союзом журналистов России (СЖР), ВГТРК и телеканалом RT. Ростислав Журавлев — военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014-м освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022-м его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В июле 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. А 22 июля он был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20241115/vgtrk-1984071848.html
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запорожская область
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запорожская область, россия, украина, ростислав журавлев, одри азуле, владимир путин, юнеско, оон, союз журналистов россии, в мире
Запорожская область, Россия, Украина, Ростислав Журавлев, Одри Азуле, Владимир Путин, ЮНЕСКО, ООН, Союз журналистов России, В мире
"Россия сегодня" призвала ЮНЕСКО не замалчивать нарушения прав журналистов

"Россия сегодня" потребовала от ЮНЕСКО не замалчивать нарушения прав журналистов

© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛоготип международной медиагруппы "Россия сегодня"
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Логотип международной медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов.
Письмо было написано в свете отсутствия в проекте доклада ЮНЕСКО по безопасности журналистов упоминания о целом ряде фактов гибели и получении ранений представителями российских СМИ в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. В частности, в нем отсутствуют упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области.
Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
ВГТРК: в докладе ЮНЕСКО не упомянуты жертвы среди работников российских СМИ
15 ноября, 19:57
"Политическая ангажированность секретариата ЮНЕСКО стала уже очевидной. Организация фактически включилась в инициированную Западом политику "отмены России". Требуем не замалчивать факты беспрецедентного и систематического нарушения прав российских журналистов", — говорится в письме.
В нем также указано, что проект доклада ЮНЕСКО не включает многочисленные случаи притеснения и нарушения прав журналистов медиагруппы "Россия сегодня", работающих в странах Глобального Запада. В числе таких правонарушений невыдача виз, отказы в аккредитации на мероприятия и саммиты без объяснения причин, а также случаи запугиваний и прямых угроз.
"К нашему сожалению, документ в очередной раз подтвердил, что секретариат ЮНЕСКО забыл о принципах, на которых изначально строилась работа ООН", — говорится в письме.
Ранее на имя Азуле похожие письма, где выражалось возмущение в связи с невключением российских журналистов в доклад, были направлены Союзом журналистов России (СЖР), ВГТРК и телеканалом RT.
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Ростислав Журавлев — военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014-м освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022-м его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В июле 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. А 22 июля он был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
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Вчера, 11:56
 
Запорожская областьРоссияУкраинаРостислав ЖуравлевОдри АзулеВладимир ПутинЮНЕСКОООНСоюз журналистов РоссииВ мире
 
 
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