https://ria.ru/20241119/rossija-1984566024.html

"Россия сегодня" призвала ЮНЕСКО не замалчивать нарушения прав журналистов

"Россия сегодня" призвала ЮНЕСКО не замалчивать нарушения прав журналистов - РИА Новости, 19.11.2024

"Россия сегодня" призвала ЮНЕСКО не замалчивать нарушения прав журналистов

Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:05

2024-11-19T12:05

2024-11-19T12:58

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оон

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Письмо было написано в свете отсутствия в проекте доклада ЮНЕСКО по безопасности журналистов упоминания о целом ряде фактов гибели и получении ранений представителями российских СМИ в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. В частности, в нем отсутствуют упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области. "Политическая ангажированность секретариата ЮНЕСКО стала уже очевидной. Организация фактически включилась в инициированную Западом политику "отмены России". Требуем не замалчивать факты беспрецедентного и систематического нарушения прав российских журналистов", — говорится в письме. В нем также указано, что проект доклада ЮНЕСКО не включает многочисленные случаи притеснения и нарушения прав журналистов медиагруппы "Россия сегодня", работающих в странах Глобального Запада. В числе таких правонарушений невыдача виз, отказы в аккредитации на мероприятия и саммиты без объяснения причин, а также случаи запугиваний и прямых угроз. "К нашему сожалению, документ в очередной раз подтвердил, что секретариат ЮНЕСКО забыл о принципах, на которых изначально строилась работа ООН", — говорится в письме. Ранее на имя Азуле похожие письма, где выражалось возмущение в связи с невключением российских журналистов в доклад, были направлены Союзом журналистов России (СЖР), ВГТРК и телеканалом RT. Ростислав Журавлев — военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014-м освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022-м его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В июле 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. А 22 июля он был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20241115/vgtrk-1984071848.html

https://ria.ru/20241118/zhurnalisty-1984429984.html

https://ria.ru/20241119/oon-1984564002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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