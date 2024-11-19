https://ria.ru/20241119/rossija-1984557613.html

Россия может использовать ядерное оружие в ответ на применение ОМП

Россия может использовать ядерное оружие в ответ на применение ОМП - РИА Новости, 19.11.2024

Россия может использовать ядерное оружие в ответ на применение ОМП

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников оружия массового поражения, соответствующий указ... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:45

2024-11-19T11:45

2024-11-19T11:45

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников оружия массового поражения, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и (или) других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации и (или) Республики Белоруссия как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, безопасность