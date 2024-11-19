https://ria.ru/20241119/rossija-1984555698.html
В ядерной доктрине ядерное оружие назвали средством сдерживания
В ядерной доктрине ядерное оружие назвали средством сдерживания - РИА Новости, 19.11.2024
В ядерной доктрине ядерное оружие назвали средством сдерживания
Российская Федерация рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, соответствующий указ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:41
2024-11-19T11:41
2024-11-19T12:09
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российская Федерация рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241119/sderzhivanie-1984545626.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
В ядерной доктрине ядерное оружие назвали средством сдерживания
В новой ядерной доктрине ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания