https://ria.ru/20241119/roskomnadzor-1984698832.html

Роскомнадзор назвал условия для ограничения доступа к игре S.T.A.L.K.E.R. 2

Роскомнадзор назвал условия для ограничения доступа к игре S.T.A.L.K.E.R. 2 - РИА Новости, 19.11.2024

Роскомнадзор назвал условия для ограничения доступа к игре S.T.A.L.K.E.R. 2

Роскомнадзор ограничит в России доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl только на основании судебного решения о признании запрещенной информации, на... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:47

2024-11-19T19:47

2024-11-19T19:47

технологии

россия

антон горелкин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор ограничит в России доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl только на основании судебного решения о признании запрещенной информации, на данный момент оно не поступало, заявили РИА Новости в ведомстве. Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил РИА Новости, что игра имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России, при этом за ее распространение граждан РФ может ждать уголовная ответственность. "Роскомнадзор ограничивает доступ к противоправной информации на основании судебных решений о признании информации запрещенной и решений уполномоченных органов. На данный момент таких решений в ведомство не поступало", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о потенциальной блокировке игры. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - игра в жанре шутера, разрабатываемая украинской студией GSC Game World. Ее выход запланирован на 20 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240404/smuta-1937908642.html

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технологии, россия, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)