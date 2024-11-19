https://ria.ru/20241119/rogov-1984566904.html

Рогов сообщил об уничтожении установки HIMARS в Запорожской области

Рогов сообщил об уничтожении установки HIMARS в Запорожской области - РИА Новости, 19.11.2024

Рогов сообщил об уничтожении установки HIMARS в Запорожской области

Российские войска уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Гуляйполя в Запорожской области , сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:13

2024-11-19T12:13

2024-11-19T12:13

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

россия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Российские войска уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Гуляйполя в Запорожской области , сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши бойцы в районе Гуляйполя уничтожили американскую установку HIMARS", - сказал собеседник. По его словам, установку уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" на трассе во время передислокации колонны ВСУ.

https://ria.ru/20241118/rogov-1984314596.html

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запорожская область, владимир рогов, россия, вооруженные силы украины