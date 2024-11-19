https://ria.ru/20241119/rogov-1984566904.html
Рогов сообщил об уничтожении установки HIMARS в Запорожской области
Рогов сообщил об уничтожении установки HIMARS в Запорожской области - РИА Новости, 19.11.2024
Рогов сообщил об уничтожении установки HIMARS в Запорожской области
Российские войска уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Гуляйполя в Запорожской области , сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:13
2024-11-19T12:13
2024-11-19T12:13
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Российские войска уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Гуляйполя в Запорожской области , сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши бойцы в районе Гуляйполя уничтожили американскую установку HIMARS", - сказал собеседник. По его словам, установку уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" на трассе во время передислокации колонны ВСУ.
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запорожская область, владимир рогов, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об уничтожении установки HIMARS в Запорожской области
Рогов: пусковую установку HIMARS уничтожили "Ланцетом" в Запорожской области