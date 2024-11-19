https://ria.ru/20241119/reshenie-1984583554.html

На Западе раскрыли, что ждет Украину после решения Байдена

На Западе раскрыли, что ждет Украину после решения Байдена - РИА Новости, 19.11.2024

На Западе раскрыли, что ждет Украину после решения Байдена

Разрешение на использование ракет ATACMS по России не изменит проигрышное положение Украины на поле боя, пишет The Standard. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:03

2024-11-19T13:03

2024-11-19T14:35

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

джо байден

владимир путин

нато

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Разрешение на использование ракет ATACMS по России не изменит проигрышное положение Украины на поле боя, пишет The Standard."Разрешение Америки Украине запустить свои мощные ракеты ATACMS по России выглядит как последний жест умирающего президентства Джо Байдена. <…> Перспективы для Украины сейчас мрачные – новое применение боеприпасов вряд ли сможет переломить ситуацию против натиска российских сил численностью в три четверти миллиона", - говорится в материале.Отмечается, что к весне Киеву придется смириться с любыми условиями мира и вернуться к своей исторической позиции "золотой середины", покинутой своими западными союзниками как "одинокий ребенок на детской площадке".Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Le Figaro.Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241119/nenavist-1984531970.html

https://ria.ru/20241119/konflikt-1984534581.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, джо байден, владимир путин, нато