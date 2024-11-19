На Западе раскрыли, что ждет Украину после решения Байдена
The Standard: новое вооружение не улучшит положение Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Разрешение на использование ракет ATACMS по России не изменит проигрышное положение Украины на поле боя, пишет The Standard.
"Разрешение Америки Украине запустить свои мощные ракеты ATACMS по России выглядит как последний жест умирающего президентства Джо Байдена. <…> Перспективы для Украины сейчас мрачные – новое применение боеприпасов вряд ли сможет переломить ситуацию против натиска российских сил численностью в три четверти миллиона", - говорится в материале.
Отмечается, что к весне Киеву придется смириться с любыми условиями мира и вернуться к своей исторической позиции "золотой середины", покинутой своими западными союзниками как "одинокий ребенок на детской площадке".
Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Le Figaro.
Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.