https://ria.ru/20241119/raschet-1984503240.html

Расчет группировки "Днепр" поразил гаубицу ВСУ в Запорожской области

Расчет группировки "Днепр" поразил гаубицу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.11.2024

Расчет группировки "Днепр" поразил гаубицу ВСУ в Запорожской области

Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в рамках контрбатарейной борьбы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) поразил на ореховском направлении в... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T05:05

2024-11-19T05:05

2024-11-19T05:05

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в рамках контрбатарейной борьбы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) поразил на ореховском направлении в Запорожской области гаубицу М777 производства США, замаскированную в лесополосе. Об этом сообщил журналистам командир орудия с позывным "Хан". "От средств воздушной разведки получили координаты цели, вскрывшей себя ударом по нашим позициям. Мгновенно произвели нацеливание орудия и беглым огнем нанесли удар по выявленной гаубице противника. Орудие ВСУ повреждено, расчет ликвидирован. Задача нашего расчета по контрбатарейной борьбе выполнена", - сказал он. По словам "Хана", ключевую роль в контрбатарейной борьбе играет разведка и корректировка огня БПЛА. Расчеты буксируемых 152-мм орудий "Гиацинт-Б" в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям противника, выполняя задачи по поражению самоходной бронетехники, укрепленных позиций артиллерийских батарей ВСУ, оборонительных сооружений, пунктов управления и огневых средств противника.

https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html

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в мире, запорожская область, сша, вооруженные силы украины