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Расчет группировки "Днепр" поразил гаубицу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.11.2024
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05:05 19.11.2024
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Расчет группировки "Днепр" поразил гаубицу ВСУ в Запорожской области
Расчет группировки "Днепр" поразил гаубицу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.11.2024
Расчет группировки "Днепр" поразил гаубицу ВСУ в Запорожской области
Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в рамках контрбатарейной борьбы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) поразил на ореховском направлении в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T05:05
2024-11-19T05:05
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в рамках контрбатарейной борьбы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) поразил на ореховском направлении в Запорожской области гаубицу М777 производства США, замаскированную в лесополосе. Об этом сообщил журналистам командир орудия с позывным "Хан". "От средств воздушной разведки получили координаты цели, вскрывшей себя ударом по нашим позициям. Мгновенно произвели нацеливание орудия и беглым огнем нанесли удар по выявленной гаубице противника. Орудие ВСУ повреждено, расчет ликвидирован. Задача нашего расчета по контрбатарейной борьбе выполнена", - сказал он. По словам "Хана", ключевую роль в контрбатарейной борьбе играет разведка и корректировка огня БПЛА. Расчеты буксируемых 152-мм орудий "Гиацинт-Б" в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям противника, выполняя задачи по поражению самоходной бронетехники, укрепленных позиций артиллерийских батарей ВСУ, оборонительных сооружений, пунктов управления и огневых средств противника.
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в мире, запорожская область, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, США, Вооруженные силы Украины
Расчет группировки "Днепр" поразил гаубицу ВСУ в Запорожской области

Расчет орудия "Гиацинт-Б" поразил на Ореховском направлении гаубицу М777

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в рамках контрбатарейной борьбы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) поразил на ореховском направлении в Запорожской области гаубицу М777 производства США, замаскированную в лесополосе. Об этом сообщил журналистам командир орудия с позывным "Хан".
"От средств воздушной разведки получили координаты цели, вскрывшей себя ударом по нашим позициям. Мгновенно произвели нацеливание орудия и беглым огнем нанесли удар по выявленной гаубице противника. Орудие ВСУ повреждено, расчет ликвидирован. Задача нашего расчета по контрбатарейной борьбе выполнена", - сказал он.
По словам "Хана", ключевую роль в контрбатарейной борьбе играет разведка и корректировка огня БПЛА. Расчеты буксируемых 152-мм орудий "Гиацинт-Б" в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям противника, выполняя задачи по поражению самоходной бронетехники, укрепленных позиций артиллерийских батарей ВСУ, оборонительных сооружений, пунктов управления и огневых средств противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьСШАВооруженные силы Украины
 
 
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