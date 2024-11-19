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Расчет БПЛА группировки "Днепр" устраивает воздушные засады дронам ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:24 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/raschet-1984488062.html
Расчет БПЛА группировки "Днепр" устраивает воздушные засады дронам ВСУ
Расчет БПЛА группировки "Днепр" устраивает воздушные засады дронам ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
Расчет БПЛА группировки "Днепр" устраивает воздушные засады дронам ВСУ
Расчет БПЛА российской группировки "Днепр" устраивает воздушные засады и перехватывает беспилотники ВСУ в районе населенного пункта Работино на запорожском... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T00:24
2024-11-19T00:24
специальная военная операция на украине
работино
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ТОКМАК (Запорожская область), 19 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА российской группировки "Днепр" устраивает воздушные засады и перехватывает беспилотники ВСУ в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан", говоря об используемой тактике по уничтожению вражеских донов. "Летел на живую силу противника. Она (гексакоптер "Баба-яга" - ред.) мне по пути попалась. Я развернулся, полетел на нее и тараном сшиб - такой тактикой можно пользоваться. Можно сшибать им винты, можно со снарядом подлетать: снаряд разрывается и она падает сразу", - рассказал "Вохан". Говоря о новой тактике, начальник расчета рассказал, что их группа устраивает воздушные засады на дроны ВСУ. "Мне сказали вылететь. Она ("Баба-яга" - ред.) пошла на перезарядку. Я завис на месте, где она работала, подкараулил, она прилетела. Я ее уничтожил - в винты попал со снарядом", - сказал "Вохан".
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984449676.html
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работино, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет БПЛА группировки "Днепр" устраивает воздушные засады дронам ВСУ

Расчет БПЛА группировки "Днепр" устраивает воздушные засады и беспилотникам ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мобильного разведывательного расчета БПЛА
Военнослужащий мобильного разведывательного расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий мобильного разведывательного расчета БПЛА . Архивное фото
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ТОКМАК (Запорожская область), 19 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА российской группировки "Днепр" устраивает воздушные засады и перехватывает беспилотники ВСУ в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан", говоря об используемой тактике по уничтожению вражеских донов.
"Летел на живую силу противника. Она (гексакоптер "Баба-яга" - ред.) мне по пути попалась. Я развернулся, полетел на нее и тараном сшиб - такой тактикой можно пользоваться. Можно сшибать им винты, можно со снарядом подлетать: снаряд разрывается и она падает сразу", - рассказал "Вохан".
Говоря о новой тактике, начальник расчета рассказал, что их группа устраивает воздушные засады на дроны ВСУ.
"Мне сказали вылететь. Она ("Баба-яга" - ред.) пошла на перезарядку. Я завис на месте, где она работала, подкараулил, она прилетела. Я ее уничтожил - в винты попал со снарядом", - сказал "Вохан".
Украинские военнослужащие полка Днепр-1 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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