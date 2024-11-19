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Расчет БПЛА группировки "Днепр" устраивает воздушные засады дронам ВСУ
Расчет БПЛА группировки "Днепр" устраивает воздушные засады дронам ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
Расчет БПЛА группировки "Днепр" устраивает воздушные засады дронам ВСУ
Расчет БПЛА российской группировки "Днепр" устраивает воздушные засады и перехватывает беспилотники ВСУ в районе населенного пункта Работино на запорожском... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T00:24
2024-11-19T00:24
2024-11-19T00:24
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ТОКМАК (Запорожская область), 19 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА российской группировки "Днепр" устраивает воздушные засады и перехватывает беспилотники ВСУ в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан", говоря об используемой тактике по уничтожению вражеских донов. "Летел на живую силу противника. Она (гексакоптер "Баба-яга" - ред.) мне по пути попалась. Я развернулся, полетел на нее и тараном сшиб - такой тактикой можно пользоваться. Можно сшибать им винты, можно со снарядом подлетать: снаряд разрывается и она падает сразу", - рассказал "Вохан". Говоря о новой тактике, начальник расчета рассказал, что их группа устраивает воздушные засады на дроны ВСУ. "Мне сказали вылететь. Она ("Баба-яга" - ред.) пошла на перезарядку. Я завис на месте, где она работала, подкараулил, она прилетела. Я ее уничтожил - в винты попал со снарядом", - сказал "Вохан".
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984449676.html
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работино, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет БПЛА группировки "Днепр" устраивает воздушные засады дронам ВСУ
Расчет БПЛА группировки "Днепр" устраивает воздушные засады и беспилотникам ВСУ
ТОКМАК (Запорожская область), 19 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА российской группировки "Днепр" устраивает воздушные засады и перехватывает беспилотники ВСУ в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан", говоря об используемой тактике по уничтожению вражеских донов.
"Летел на живую силу противника. Она (гексакоптер "Баба-яга" - ред.) мне по пути попалась. Я развернулся, полетел на нее и тараном сшиб - такой тактикой можно пользоваться. Можно сшибать им винты, можно со снарядом подлетать: снаряд разрывается и она падает сразу", - рассказал "Вохан".
Говоря о новой тактике, начальник расчета рассказал, что их группа устраивает воздушные засады на дроны ВСУ.
"Мне сказали вылететь. Она ("Баба-яга" - ред.) пошла на перезарядку. Я завис на месте, где она работала, подкараулил, она прилетела. Я ее уничтожил - в винты попал со снарядом", - сказал "Вохан".