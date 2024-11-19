https://ria.ru/20241119/raschet-1984488062.html

Расчет БПЛА группировки "Днепр" устраивает воздушные засады дронам ВСУ

Расчет БПЛА группировки "Днепр" устраивает воздушные засады дронам ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024

Расчет БПЛА группировки "Днепр" устраивает воздушные засады дронам ВСУ

Расчет БПЛА российской группировки "Днепр" устраивает воздушные засады и перехватывает беспилотники ВСУ в районе населенного пункта Работино на запорожском... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T00:24

2024-11-19T00:24

2024-11-19T00:24

специальная военная операция на украине

работино

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ТОКМАК (Запорожская область), 19 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА российской группировки "Днепр" устраивает воздушные засады и перехватывает беспилотники ВСУ в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан", говоря об используемой тактике по уничтожению вражеских донов. "Летел на живую силу противника. Она (гексакоптер "Баба-яга" - ред.) мне по пути попалась. Я развернулся, полетел на нее и тараном сшиб - такой тактикой можно пользоваться. Можно сшибать им винты, можно со снарядом подлетать: снаряд разрывается и она падает сразу", - рассказал "Вохан". Говоря о новой тактике, начальник расчета рассказал, что их группа устраивает воздушные засады на дроны ВСУ. "Мне сказали вылететь. Она ("Баба-яга" - ред.) пошла на перезарядку. Я завис на месте, где она работала, подкараулил, она прилетела. Я ее уничтожил - в винты попал со снарядом", - сказал "Вохан".

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984449676.html

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работино, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность