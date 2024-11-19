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Рада утвердила проект бюджета Украины с рекордными расходами - РИА Новости, 19.11.2024
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15:59 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/rada-1984640927.html
Рада утвердила проект бюджета Украины с рекордными расходами
Рада утвердила проект бюджета Украины с рекордными расходами - РИА Новости, 19.11.2024
Рада утвердила проект бюджета Украины с рекордными расходами
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2025 год с рекордными расходами в 95,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:59
2024-11-19T15:59
экономика
украина
денис шмыгаль
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2025 год с рекордными расходами в 95,5 миллиарда долларов, сообщает во вторник украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Рада одобрила в целом проект бюджета 2025. За - 257. Рекордные расходы на уровне 3,94 триллиона гривен (95,5 миллиарда долларов). Из них расходы на оборону составляют 2,22 триллиона гривен (53,8 миллиарда долларов). Доход 2,3 триллиона гривен (55,8 миллиарда долларов). Еще ожидаем в следующем году внешнее финансирование 38,4 миллиарда долларов", - написал Железняк. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
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экономика, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины
Экономика, Украина, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
Рада утвердила проект бюджета Украины с рекордными расходами

Рада приняла проект бюджета Украины на 2025 год с рекордными расходами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2025 год с рекордными расходами в 95,5 миллиарда долларов, сообщает во вторник украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
"Рада одобрила в целом проект бюджета 2025. За - 257. Рекордные расходы на уровне 3,94 триллиона гривен (95,5 миллиарда долларов). Из них расходы на оборону составляют 2,22 триллиона гривен (53,8 миллиарда долларов). Доход 2,3 триллиона гривен (55,8 миллиарда долларов). Еще ожидаем в следующем году внешнее финансирование 38,4 миллиарда долларов", - написал Железняк.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
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ЭкономикаУкраинаДенис ШмыгальВерховная Рада Украины
 
 
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