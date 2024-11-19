https://ria.ru/20241119/rada-1984640927.html

Рада утвердила проект бюджета Украины с рекордными расходами

Рада утвердила проект бюджета Украины с рекордными расходами - РИА Новости, 19.11.2024

Рада утвердила проект бюджета Украины с рекордными расходами

Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2025 год с рекордными расходами в 95,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:59

2024-11-19T15:59

2024-11-19T15:59

экономика

украина

денис шмыгаль

верховная рада украины

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2025 год с рекордными расходами в 95,5 миллиарда долларов, сообщает во вторник украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Рада одобрила в целом проект бюджета 2025. За - 257. Рекордные расходы на уровне 3,94 триллиона гривен (95,5 миллиарда долларов). Из них расходы на оборону составляют 2,22 триллиона гривен (53,8 миллиарда долларов). Доход 2,3 триллиона гривен (55,8 миллиарда долларов). Еще ожидаем в следующем году внешнее финансирование 38,4 миллиарда долларов", - написал Железняк. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.

https://ria.ru/20240914/ukraina-1972719728.html

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Варвара Скокшина

экономика, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины