https://ria.ru/20241119/pvo-1984708292.html

Губернатор Калужской области сообщил о работе систем ПВО

Губернатор Калужской области сообщил о работе систем ПВО - РИА Новости, 19.11.2024

Губернатор Калужской области сообщил о работе систем ПВО

Жители юга Калужской области могут слышать звуки работы ПВО, ведется работа по уничтожению БПЛА, сообщает губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T20:49

2024-11-19T20:49

2024-11-19T20:54

специальная военная операция на украине

калужская область

юг

владислав шапша

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Жители юга Калужской области могут слышать звуки работы ПВО, ведется работа по уничтожению БПЛА, сообщает губернатор Владислав Шапша."На юге области жители могут слышать звуки работы ПВО. Ведется работа по уничтожению БПЛА. Напоминаю, что обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб", - написал он в Telegram-канале.Шапша попросил в случае обнаружения обломков быть внимательными, сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки, так как среди них может быть взрывчатка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

юг

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калужская область, юг, владислав шапша, безопасность