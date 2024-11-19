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Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 19.11.2024 (обновлено: 10:28 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/pvo-1984532208.html
Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника
Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 19.11.2024
Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника
Российские средства ПВО с 9.10 до 9.20 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:16
2024-11-19T10:28
безопасность
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО с 9.10 до 9.20 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого ноября 2024 года в период с 9.10 до 9.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html
брянская область
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область
Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника

Минобороны: над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО с 9.10 до 9.20 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Девятнадцатого ноября 2024 года в период с 9.10 до 9.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Брянская область
 
 
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