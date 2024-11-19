https://ria.ru/20241119/pvo-1984532208.html

Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника

Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 19.11.2024

Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника

Российские средства ПВО с 9.10 до 9.20 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:16

2024-11-19T10:16

2024-11-19T10:28

безопасность

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

брянская область

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО с 9.10 до 9.20 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого ноября 2024 года в период с 9.10 до 9.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html

брянская область

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область