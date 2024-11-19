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ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью
ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 19.11.2024
ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью
Российские средства ПВО с 16.00 до 17.30 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:02
2024-11-19T18:02
2024-11-19T18:06
специальная военная операция на украине
белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО с 16.00 до 17.30 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого ноября с 16.00 до 17.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сводке министерства.
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью
МО РФ: ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью