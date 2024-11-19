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ПВО сбила два украинских беспилотника в Калужской области

ПВО сбила два украинских беспилотника в Калужской области - РИА Новости, 19.11.2024

ПВО сбила два украинских беспилотника в Калужской области

Два БПЛА сбито во вторник в Хвастовичском районе Калужской области на границе с Брянской областью, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:49

2024-11-19T12:49

2024-11-19T12:52

специальная военная операция на украине

безопасность

калужская область

владислав шапша

брянская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Два БПЛА сбито во вторник в Хвастовичском районе Калужской области на границе с Брянской областью, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Сегодня на границе с Брянской областью в Хвастовичском районе было сбито два БПЛА", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Шапша напомнил, что обломки вражеских БПЛА местные жители иногда обнаруживают раньше оперативных служб, и призвал людей не приближаться к обломкам и не трогать их. "На них может быть взрывчатка", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

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безопасность, калужская область, владислав шапша, брянская область