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ПВО сбила два украинских беспилотника в Калужской области
ПВО сбила два украинских беспилотника в Калужской области - РИА Новости, 19.11.2024
ПВО сбила два украинских беспилотника в Калужской области
Два БПЛА сбито во вторник в Хвастовичском районе Калужской области на границе с Брянской областью, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:49
2024-11-19T12:49
2024-11-19T12:52
специальная военная операция на украине
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владислав шапша
брянская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Два БПЛА сбито во вторник в Хвастовичском районе Калужской области на границе с Брянской областью, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Сегодня на границе с Брянской областью в Хвастовичском районе было сбито два БПЛА", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Шапша напомнил, что обломки вражеских БПЛА местные жители иногда обнаруживают раньше оперативных служб, и призвал людей не приближаться к обломкам и не трогать их. "На них может быть взрывчатка", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, калужская область, владислав шапша, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Калужская область, Владислав Шапша, Брянская область
ПВО сбила два украинских беспилотника в Калужской области
Шапша: ПВО сбила два украинских беспилотника в Калужской области