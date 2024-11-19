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Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.11.2024
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13:51 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/putin-1984594999.html
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.11.2024
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли России с профессиональным праздником - Днем работника транспорта и... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:51
2024-11-19T13:51
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли России с профессиональным праздником - Днем работника транспорта и поприветствовал участников восемнадцатого Международного форума и выставки "Транспорт России", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Работникам и ветеранам транспортной отрасли России, участникам XVIII Международного форума и выставки "Транспорт России". Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника транспорта и приветствую по случаю открытия XVIII Международного форума и выставки "Транспорт России", - говорится в телеграмме. "215 лет назад в нашей стране было учреждено единое ведомство государственного управления транспортом и первое профильное учебное заведение. За минувшее время пройден большой, насыщенный путь, которым по праву может гордиться каждый, кто вносит свой вклад в проектирование, строительство и эксплуатацию путей сообщения, совершенствование инфраструктуры отрасли", - добавляется там. Президент России подчеркнул, что четкое функционирование всех звеньев транспортной системы имеет ключевое значение для укрепления суверенитета страны, национальной экономики и социальной сферы, напрямую влияет на развитие межрегиональных и международных связей, во многом определяет качество жизни миллионов людей. "Сегодня перед вами стоят серьезные, востребованные задачи, главные из которых - масштабная модернизация комплекса, создание крупных логистических узлов и коридоров, внедрение технологий, отвечающих современным стандартам безопасности и экологичности, подготовка квалифицированных кадров. Уверен, что эти и другие важные вопросы вы предметно рассмотрите на традиционном форуме и выставке "Транспорт России". Желаю вам успехов и всего самого доброго", - заключил Путин.
https://ria.ru/20241027/putin-1980330150.html
https://ria.ru/20240312/transport-1932421075.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Путин отметил четкое функционирование всех звеньев транспортной системы

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли России с профессиональным праздником - Днем работника транспорта и поприветствовал участников восемнадцатого Международного форума и выставки "Транспорт России", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Работникам и ветеранам транспортной отрасли России, участникам XVIII Международного форума и выставки "Транспорт России". Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника транспорта и приветствую по случаю открытия XVIII Международного форума и выставки "Транспорт России", - говорится в телеграмме.
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"215 лет назад в нашей стране было учреждено единое ведомство государственного управления транспортом и первое профильное учебное заведение. За минувшее время пройден большой, насыщенный путь, которым по праву может гордиться каждый, кто вносит свой вклад в проектирование, строительство и эксплуатацию путей сообщения, совершенствование инфраструктуры отрасли", - добавляется там.
Президент России подчеркнул, что четкое функционирование всех звеньев транспортной системы имеет ключевое значение для укрепления суверенитета страны, национальной экономики и социальной сферы, напрямую влияет на развитие межрегиональных и международных связей, во многом определяет качество жизни миллионов людей.
"Сегодня перед вами стоят серьезные, востребованные задачи, главные из которых - масштабная модернизация комплекса, создание крупных логистических узлов и коридоров, внедрение технологий, отвечающих современным стандартам безопасности и экологичности, подготовка квалифицированных кадров. Уверен, что эти и другие важные вопросы вы предметно рассмотрите на традиционном форуме и выставке "Транспорт России". Желаю вам успехов и всего самого доброго", - заключил Путин.
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