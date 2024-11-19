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Ядерное сдерживание осуществляется для нейтрализации противника - РИА Новости, 19.11.2024
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12:07 19.11.2024 (обновлено: 12:17 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/putin-1984566518.html
Ядерное сдерживание осуществляется для нейтрализации противника
Ядерное сдерживание осуществляется для нейтрализации противника - РИА Новости, 19.11.2024
Ядерное сдерживание осуществляется для нейтрализации противника
Наличие у противника ядерного оружия является опасностью, для нейтрализации которой осуществляется ядерное сдерживание России, соответствующий указ президента... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:07
2024-11-19T12:17
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Наличие у противника ядерного оружия является опасностью, для нейтрализации которой осуществляется ядерное сдерживание России, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются: наличие у потенциального противника ядерного и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против Российской Федерации и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия", - говорится в документе
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Ядерное сдерживание осуществляется для нейтрализации противника

Ядерное сдерживание России осуществляется для нейтрализации противника

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкНестратегическое ядерное оружие
Нестратегическое ядерное оружие - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Нестратегическое ядерное оружие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Наличие у противника ядерного оружия является опасностью, для нейтрализации которой осуществляется ядерное сдерживание России, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются: наличие у потенциального противника ядерного и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против Российской Федерации и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия", - говорится в документе
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