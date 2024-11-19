https://ria.ru/20241119/putin-1984565370.html
Путин назвал размещение в космосе ПРО противника опасностью
Путин назвал размещение в космосе ПРО противника опасностью - РИА Новости, 19.11.2024
Путин назвал размещение в космосе ПРО противника опасностью
Размещение в космосе противником средств ПРО является опасностью, для нейтрализации которой осуществляется ядерное сдерживание РФ, соответствующий указ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:01
2024-11-19T12:01
2024-11-19T12:01
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Размещение в космосе противником средств ПРО является опасностью, для нейтрализации которой осуществляется ядерное сдерживание РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... создание и размещение потенциальным противником в космосе средств противоракетной обороны и противоспутниковой борьбы, а также ударных систем", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241119/putin-1984552239.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назвал размещение в космосе ПРО противника опасностью
Путин назвал размещение в космосе средств ПРО противника угрозой