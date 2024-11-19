https://ria.ru/20241119/putin-1984562476.html

Ядерное сдерживание будет осуществляться в мирное время

Ядерное сдерживание будет осуществляться в мирное время - РИА Новости, 19.11.2024

Ядерное сдерживание будет осуществляться в мирное время

Ядерное сдерживание осуществляется непрерывно в мирное время, в период угрозы агрессии и в военное время, вплоть до начала применения ядерного оружия,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:54

2024-11-19T11:54

2024-11-19T11:54

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ядерное сдерживание осуществляется непрерывно в мирное время, в период угрозы агрессии и в военное время, вплоть до начала применения ядерного оружия, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Ядерное сдерживание осуществляется непрерывно в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время, вплоть до начала применения ядерного оружия", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241119/sderzhivanie-1984545626.html

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россия, владимир путин, политика