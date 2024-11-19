https://ria.ru/20241119/putin-1984560691.html

Ядерное сдерживание включает силы наземного и морского базирования

Ядерное сдерживание включает силы наземного и морского базирования - РИА Новости, 19.11.2024

Ядерное сдерживание включает силы наземного и морского базирования

Силы ядерного сдерживания РФ включают в себя силы наземного, морского и воздушного базирования, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:51

2024-11-19T11:51

2024-11-19T11:51

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Силы ядерного сдерживания РФ включают в себя силы наземного, морского и воздушного базирования, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Силы ядерного сдерживания Российской Федерации включают в себя ядерные силы наземного, морского и воздушного базирования", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241119/sderzhivanie-1984545626.html

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безопасность, россия, владимир путин