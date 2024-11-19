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Ядерное сдерживание включает силы наземного и морского базирования - РИА Новости, 19.11.2024
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11:51 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/putin-1984560691.html
Ядерное сдерживание включает силы наземного и морского базирования
Ядерное сдерживание включает силы наземного и морского базирования - РИА Новости, 19.11.2024
Ядерное сдерживание включает силы наземного и морского базирования
Силы ядерного сдерживания РФ включают в себя силы наземного, морского и воздушного базирования, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:51
2024-11-19T11:51
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Силы ядерного сдерживания РФ включают в себя силы наземного, морского и воздушного базирования, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Силы ядерного сдерживания Российской Федерации включают в себя ядерные силы наземного, морского и воздушного базирования", - говорится в документе.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Ядерное сдерживание включает силы наземного и морского базирования

Ядерное сдерживание включает силы наземного, морского и воздушного базирования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Силы ядерного сдерживания РФ включают в себя силы наземного, морского и воздушного базирования, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Силы ядерного сдерживания Российской Федерации включают в себя ядерные силы наземного, морского и воздушного базирования", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Вчера, 11:13
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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