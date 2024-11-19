https://ria.ru/20241119/putin-1984558270.html
В Кремле назвали принципы ядерного сдерживания
В Кремле назвали принципы ядерного сдерживания - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле назвали принципы ядерного сдерживания
Неопределенность для потенциального противника масштаба и места применения ядерных сил отнесены к принципам ядерного сдерживания РФ, соответствующий указ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:46
2024-11-19T11:46
2024-11-19T11:46
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Неопределенность для потенциального противника масштаба и места применения ядерных сил отнесены к принципам ядерного сдерживания РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Принципами ядерного сдерживания являются... неопределенность для потенциального противника масштаба, времени и места возможного применения сил и средств ядерного сдерживания", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241119/sderzhivanie-1984545626.html
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россия, владимир путин
В Кремле назвали принципы ядерного сдерживания
Неопределенность масштаба применения ядерных сил является принципом сдерживания
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Неопределенность для потенциального противника масштаба и места применения ядерных сил отнесены к принципам ядерного сдерживания РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принципами ядерного сдерживания являются... неопределенность для потенциального противника масштаба, времени и места возможного применения сил и средств ядерного сдерживания", - говорится в документе.