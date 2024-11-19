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В Кремле назвали основу госполитики по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 19.11.2024
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11:41 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/putin-1984555516.html
В Кремле назвали основу госполитики по ядерному сдерживанию
В Кремле назвали основу госполитики по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле назвали основу госполитики по ядерному сдерживанию
Адаптивность ядерного сдерживания к военным опасностям и угрозам отнесена к основам государственной политики России в области ядерного сдерживания,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:41
2024-11-19T11:41
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Адаптивность ядерного сдерживания к военным опасностям и угрозам отнесена к основам государственной политики России в области ядерного сдерживания, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Принципами ядерного сдерживания являются:.. адаптивность ядерного сдерживания к военным опасностям и угрозам", - говорится в документе.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
В Кремле назвали основу госполитики по ядерному сдерживанию

Адаптивность ядерного сдерживания является основой

© РИА Новости / Максим БлиновВид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Адаптивность ядерного сдерживания к военным опасностям и угрозам отнесена к основам государственной политики России в области ядерного сдерживания, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принципами ядерного сдерживания являются:.. адаптивность ядерного сдерживания к военным опасностям и угрозам", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Вчера, 11:13
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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