https://ria.ru/20241119/putin-1984555516.html
В Кремле назвали основу госполитики по ядерному сдерживанию
В Кремле назвали основу госполитики по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле назвали основу госполитики по ядерному сдерживанию
Адаптивность ядерного сдерживания к военным опасностям и угрозам отнесена к основам государственной политики России в области ядерного сдерживания,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:41
2024-11-19T11:41
2024-11-19T11:41
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Адаптивность ядерного сдерживания к военным опасностям и угрозам отнесена к основам государственной политики России в области ядерного сдерживания, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Принципами ядерного сдерживания являются:.. адаптивность ядерного сдерживания к военным опасностям и угрозам", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241119/sderzhivanie-1984545626.html
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россия, владимир путин
В Кремле назвали основу госполитики по ядерному сдерживанию
Адаптивность ядерного сдерживания является основой