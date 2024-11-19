https://ria.ru/20241119/putin-1984555371.html
Путин в указе обозначил последствия агрессии стран-участниц военного союза
Путин в указе обозначил последствия агрессии стран-участниц военного союза - РИА Новости, 19.11.2024
Путин в указе обозначил последствия агрессии стран-участниц военного союза
Агрессия любого государства из состава военной коалиции против РФ или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом, соответствующий указ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:40
2024-11-19T11:40
2024-11-19T12:09
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Агрессия любого государства из состава военной коалиции против РФ или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Агрессия любого государства из состава военной коалиции (блока, союза) против Российской Федерации и (или) ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции (блока, союза) в целом", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241119/putin-1984553173.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин в указе обозначил последствия агрессии стран-участниц военного союза
Указ: агрессия страны-участницы коалиции рассматривается как агрессия союза