https://ria.ru/20241119/putin-1984552239.html
Указ Путина о ядерном сдерживании носит оборонительный характер
Указ Путина о ядерном сдерживании носит оборонительный характер - РИА Новости, 19.11.2024
Указ Путина о ядерном сдерживании носит оборонительный характер
Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:29
2024-11-19T11:29
2024-11-19T11:29
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлен на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников, а в случае возникновения военного конфликта - недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240925/putin-1974707333.html
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россия, владимир путин
Указ Путина о ядерном сдерживании носит оборонительный характер
Госполитика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер