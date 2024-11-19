Рейтинг@Mail.ru
Указ Путина о ядерном сдерживании носит оборонительный характер - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/putin-1984552239.html
Указ Путина о ядерном сдерживании носит оборонительный характер
Указ Путина о ядерном сдерживании носит оборонительный характер - РИА Новости, 19.11.2024
Указ Путина о ядерном сдерживании носит оборонительный характер
Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:29
2024-11-19T11:29
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971861850_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_78a1e5f106723c042d85df271de47e68.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлен на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников, а в случае возникновения военного конфликта - недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240925/putin-1974707333.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971861850_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_9e71720d2b3088fc78871d279b4f7e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Указ Путина о ядерном сдерживании носит оборонительный характер

Госполитика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлен на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников, а в случае возникновения военного конфликта - недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Путин назвал уточнение политики по ядерному сдерживанию соразмерным угрозам
25 сентября, 20:21
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала