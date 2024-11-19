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В Калмыкии выпустили редких дроф-красоток
В Калмыкии выпустили редких дроф-красоток - РИА Новости, 19.11.2024
В Калмыкии выпустили редких дроф-красоток
Партию краснокнижных дроф-красоток выпустили в степи Калмыкии, сообщает во вторник пресс-служба Фонда Росконгресса. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:24
2024-11-19T12:24
2024-11-19T12:24
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Партию краснокнижных дроф-красоток выпустили в степи Калмыкии, сообщает во вторник пресс-служба Фонда Росконгресса. "В ноябре 2024 года в рамках исполнения поручения президента РФ по созданию в стране центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае и дрофиных в республике Калмыкия в калмыцкие степи были выпущены 25 особей дрофы-красотки", - говорится в сообщении. Отмечается, что два года приводился мониторинг, который помог изучить кормовую базу, характерную для каждого сезона, ботанический состав и пищевое разнообразие, температурный режим и многое другое с целью определения наиболее благоприятных мест для выпуска и адаптации птиц. Птицы были доставлены из Восточного центра сохранения и разведения птиц из ОАЭ, расположенного в Узбекистане. Выпуск первой партии дроф-красоток в степи Калмыкии состоялся осенью 2023 года, второй – минувшим летом. "Программа по восстановлению популяции дрофы-красотки в Калмыкии - это масштабный проект, который выходит далеко за рамки простой природоохранной деятельности. Он демонстрирует системный подход к решению сложных экологических задач, в том числе в рамках международного сотрудничества", - приводятся в сообщении слова главы Калмыкии Бату Хасикова. Он отметил, что республика имеет идеальные условия для этой птицы - климат, ландшафт и географическое расположение. Работа в регионе ведется в рамках 25-летней программы по восстановлению популяции дрофы-красотки на территории Северо-Западного Прикаспия. План мероприятий является частью более масштабной президентской инициативы по созданию центров реинтродукции птиц семейства соколиных и дрофиных и предполагает искусственное разведение птиц с последующим выпуском в дикую природу.
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россия, камчатский край, оаэ, фонд "росконгресс"
Хорошие новости, Россия, Камчатский край, ОАЭ, Фонд "Росконгресс"
В Калмыкии выпустили редких дроф-красоток
Росконгресс: редких птиц, дроф-красоток, выпустили в степи Калмыкии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости.
Партию краснокнижных дроф-красоток выпустили в степи Калмыкии, сообщает
во вторник пресс-служба Фонда Росконгресса.
"В ноябре 2024 года в рамках исполнения поручения президента РФ
по созданию в стране центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае
и дрофиных в республике Калмыкия в калмыцкие степи были выпущены 25 особей дрофы-красотки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два года приводился мониторинг, который помог изучить кормовую базу, характерную для каждого сезона, ботанический состав и пищевое разнообразие, температурный режим и многое другое с целью определения наиболее благоприятных мест для выпуска и адаптации птиц.
Птицы были доставлены из Восточного центра сохранения и разведения птиц из ОАЭ
, расположенного в Узбекистане
. Выпуск первой партии дроф-красоток в степи Калмыкии состоялся осенью 2023 года, второй – минувшим летом.
"Программа по восстановлению популяции дрофы-красотки в Калмыкии - это масштабный проект, который выходит далеко за рамки простой природоохранной деятельности. Он демонстрирует системный подход к решению сложных экологических задач, в том числе в рамках международного сотрудничества", - приводятся в сообщении слова главы Калмыкии Бату Хасикова. Он отметил, что республика имеет идеальные условия для этой птицы - климат, ландшафт и географическое расположение.
Работа в регионе ведется в рамках 25-летней программы по восстановлению популяции дрофы-красотки на территории Северо-Западного Прикаспия. План мероприятий является частью более масштабной президентской инициативы по созданию центров реинтродукции птиц семейства соколиных и дрофиных и предполагает искусственное разведение птиц с последующим выпуском в дикую природу.