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Ядерное сдерживание России обеспечит понимание последствий противником

Ядерное сдерживание России обеспечит понимание последствий противником - РИА Новости, 19.11.2024

Ядерное сдерживание России обеспечит понимание последствий противником

Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России, соответствующий указ РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:59

2024-11-19T12:59

2024-11-19T12:59

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Сущность ядерного сдерживания... Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников", - говорится в документе.

россия

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2024

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безопасность, россия, владимир путин