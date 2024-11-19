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Ядерное сдерживание России обеспечит понимание последствий противником
Ядерное сдерживание России обеспечит понимание последствий противником - РИА Новости, 19.11.2024
Ядерное сдерживание России обеспечит понимание последствий противником
Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России, соответствующий указ РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:59
2024-11-19T12:59
2024-11-19T12:59
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Сущность ядерного сдерживания... Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников", - говорится в документе.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Ядерное сдерживание России обеспечит понимание последствий противником
Ядерное сдерживание РФ обеспечит понимание противником неизбежности возмездия