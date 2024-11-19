https://ria.ru/20241119/protezy-1984631757.html
Ветеранам СВО могут предоставить протезы из Китая
Ветеранам СВО могут предоставить протезы из Китая - РИА Новости, 19.11.2024
Ветеранам СВО могут предоставить протезы из Китая
Рассматривается возможность предоставить ветеранам спецоперации на Украине, которые получили наиболее тяжелые ранения, бионические протезы из Китая, заявила... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:24
2024-11-19T15:24
2024-11-19T15:24
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Рассматривается возможность предоставить ветеранам спецоперации на Украине, которые получили наиболее тяжелые ранения, бионические протезы из Китая, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Сейчас мы рассматриваем возможность, чтобы для тех, кто получил ранения наиболее тяжелые... для таких ветеранов, таких героев мы бы хотели дополнительно организовать протезирование в Китайской Народной Республике, потому что у них есть бионические протезы, позволяющие вживлять чип не только в мышечное волокно, но и даже в головной мозг и полностью воспроизводить движение", - сказала Цивилева на совещании в Минюсте РФ. Она отметила, что коллеги из Китая уже демонстрировали, как протезированный человек играл на фортепиано. "Нам необходимо задействовать в том числе наших партнеров, международные организации для того, чтобы их (ветеранов СВО - ред.) обеспечить действительно самыми лучшими современными протезами", - добавила замминистра обороны РФ.
https://ria.ru/20241114/matvienko-1983745904.html
https://ria.ru/20241114/svo-1983730008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, россия, китай, украина, общество
Здоровье - Общество, Россия, Китай, Украина, Общество
Ветеранам СВО могут предоставить протезы из Китая
Цивилева: ветеранам СВО могут предоставить бионические протезы из Китая
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Рассматривается возможность предоставить ветеранам спецоперации на Украине, которые получили наиболее тяжелые ранения, бионические протезы из Китая, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Сейчас мы рассматриваем возможность, чтобы для тех, кто получил ранения наиболее тяжелые... для таких ветеранов, таких героев мы бы хотели дополнительно организовать протезирование в Китайской Народной Республике, потому что у них есть бионические протезы, позволяющие вживлять чип не только в мышечное волокно, но и даже в головной мозг и полностью воспроизводить движение", - сказала Цивилева на совещании в Минюсте РФ.
Она отметила, что коллеги из Китая уже демонстрировали, как протезированный человек играл на фортепиано.
"Нам необходимо задействовать в том числе наших партнеров, международные организации для того, чтобы их (ветеранов СВО - ред.) обеспечить действительно самыми лучшими современными протезами", - добавила замминистра обороны РФ.