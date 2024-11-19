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Ветеранам СВО могут предоставить протезы из Китая - РИА Новости, 19.11.2024
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15:24 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/protezy-1984631757.html
Ветеранам СВО могут предоставить протезы из Китая
Ветеранам СВО могут предоставить протезы из Китая - РИА Новости, 19.11.2024
Ветеранам СВО могут предоставить протезы из Китая
Рассматривается возможность предоставить ветеранам спецоперации на Украине, которые получили наиболее тяжелые ранения, бионические протезы из Китая, заявила... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:24
2024-11-19T15:24
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Рассматривается возможность предоставить ветеранам спецоперации на Украине, которые получили наиболее тяжелые ранения, бионические протезы из Китая, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Сейчас мы рассматриваем возможность, чтобы для тех, кто получил ранения наиболее тяжелые... для таких ветеранов, таких героев мы бы хотели дополнительно организовать протезирование в Китайской Народной Республике, потому что у них есть бионические протезы, позволяющие вживлять чип не только в мышечное волокно, но и даже в головной мозг и полностью воспроизводить движение", - сказала Цивилева на совещании в Минюсте РФ. Она отметила, что коллеги из Китая уже демонстрировали, как протезированный человек играл на фортепиано. "Нам необходимо задействовать в том числе наших партнеров, международные организации для того, чтобы их (ветеранов СВО - ред.) обеспечить действительно самыми лучшими современными протезами", - добавила замминистра обороны РФ.
https://ria.ru/20241114/matvienko-1983745904.html
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здоровье - общество, россия, китай, украина, общество
Здоровье - Общество, Россия, Китай, Украина, Общество
Ветеранам СВО могут предоставить протезы из Китая

Цивилева: ветеранам СВО могут предоставить бионические протезы из Китая

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБионический протез
Бионический протез - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Рассматривается возможность предоставить ветеранам спецоперации на Украине, которые получили наиболее тяжелые ранения, бионические протезы из Китая, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Сейчас мы рассматриваем возможность, чтобы для тех, кто получил ранения наиболее тяжелые... для таких ветеранов, таких героев мы бы хотели дополнительно организовать протезирование в Китайской Народной Республике, потому что у них есть бионические протезы, позволяющие вживлять чип не только в мышечное волокно, но и даже в головной мозг и полностью воспроизводить движение", - сказала Цивилева на совещании в Минюсте РФ.
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Она отметила, что коллеги из Китая уже демонстрировали, как протезированный человек играл на фортепиано.
"Нам необходимо задействовать в том числе наших партнеров, международные организации для того, чтобы их (ветеранов СВО - ред.) обеспечить действительно самыми лучшими современными протезами", - добавила замминистра обороны РФ.
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