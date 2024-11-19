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Врач назвала опасные для школьников продукты - РИА Новости, 19.11.2024
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03:35 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/produkty-1984498428.html
Врач назвала опасные для школьников продукты
Врач назвала опасные для школьников продукты - РИА Новости, 19.11.2024
Врач назвала опасные для школьников продукты
Школьникам рекомендуется отказаться от фастфуда, энергетиков и чипсов, а также сократить употребление сладких газированных напитков и кетчупа, так как эти... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:35
2024-11-19T03:35
общество
здоровье
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Школьникам рекомендуется отказаться от фастфуда, энергетиков и чипсов, а также сократить употребление сладких газированных напитков и кетчупа, так как эти продукты могут вызвать хронические заболевания ЖКТ и стать причиной прибавки веса, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова. "Фастфуд, энергетики, чипсы школьникам употреблять не нужно, газировку в очень ограниченных количествах. Майонез и кетчуп тоже нежелательны. Потому что эти продукты негативно влияют на желудочно-кишечный тракт, приводят к прибавке веса у детей", - отметила Позднякова. По словам врача, употребление вышеуказанных продуктов может вызвать не только кратковременные проблемы со здоровьем, но и привести к хроническим заболеваниям желудочно-кишечного тракта, таким как гастрит, дуоденит, воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки. "Кроме того, эти продукты негативно влияют на работу поджелудочной железы, а энергетические напитки также представляют опасность для нервной и сердечно-сосудистой систем", - поясняет Позднякова.
https://rsport.ria.ru/20240801/poleznye-dlya-serdtsa-produkty-1963154418.html
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общество, здоровье
Общество, Здоровье
Врач назвала опасные для школьников продукты

Врач Позднякова: школьникам не стоит употреблять фастфуд, энергетики и чипсы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольная столовая
Школьная столовая - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьная столовая. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Школьникам рекомендуется отказаться от фастфуда, энергетиков и чипсов, а также сократить употребление сладких газированных напитков и кетчупа, так как эти продукты могут вызвать хронические заболевания ЖКТ и стать причиной прибавки веса, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова.
"Фастфуд, энергетики, чипсы школьникам употреблять не нужно, газировку в очень ограниченных количествах. Майонез и кетчуп тоже нежелательны. Потому что эти продукты негативно влияют на желудочно-кишечный тракт, приводят к прибавке веса у детей", - отметила Позднякова.
По словам врача, употребление вышеуказанных продуктов может вызвать не только кратковременные проблемы со здоровьем, но и привести к хроническим заболеваниям желудочно-кишечного тракта, таким как гастрит, дуоденит, воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки.
"Кроме того, эти продукты негативно влияют на работу поджелудочной железы, а энергетические напитки также представляют опасность для нервной и сердечно-сосудистой систем", - поясняет Позднякова.
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