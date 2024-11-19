https://ria.ru/20241119/produkty-1984498428.html

Врач назвала опасные для школьников продукты

Врач назвала опасные для школьников продукты - РИА Новости, 19.11.2024

Врач назвала опасные для школьников продукты

Школьникам рекомендуется отказаться от фастфуда, энергетиков и чипсов, а также сократить употребление сладких газированных напитков и кетчупа, так как эти... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T03:35

2024-11-19T03:35

2024-11-19T03:35

общество

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891225972_0:0:2844:1601_1920x0_80_0_0_2f768b8d2c891af4793c51e48eaf18f7.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Школьникам рекомендуется отказаться от фастфуда, энергетиков и чипсов, а также сократить употребление сладких газированных напитков и кетчупа, так как эти продукты могут вызвать хронические заболевания ЖКТ и стать причиной прибавки веса, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова. "Фастфуд, энергетики, чипсы школьникам употреблять не нужно, газировку в очень ограниченных количествах. Майонез и кетчуп тоже нежелательны. Потому что эти продукты негативно влияют на желудочно-кишечный тракт, приводят к прибавке веса у детей", - отметила Позднякова. По словам врача, употребление вышеуказанных продуктов может вызвать не только кратковременные проблемы со здоровьем, но и привести к хроническим заболеваниям желудочно-кишечного тракта, таким как гастрит, дуоденит, воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки. "Кроме того, эти продукты негативно влияют на работу поджелудочной железы, а энергетические напитки также представляют опасность для нервной и сердечно-сосудистой систем", - поясняет Позднякова.

https://rsport.ria.ru/20240801/poleznye-dlya-serdtsa-produkty-1963154418.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье