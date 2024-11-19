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На Западе раскрыли проблему Украины, которую никто не сможет решить - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:15 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/problema-1984681215.html
На Западе раскрыли проблему Украины, которую никто не сможет решить
На Западе раскрыли проблему Украины, которую никто не сможет решить - РИА Новости, 19.11.2024
На Западе раскрыли проблему Украины, которую никто не сможет решить
Поставка США Украине ракет ATACMS не решит самую сложную проблему — дефицит персонала, с которым сталкивается Украина, пишет Associated Press со ссылкой на... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:15
2024-11-19T18:15
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
сша
россия
владимир путин
джо байден
нато
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Поставка США Украине ракет ATACMS не решит самую сложную проблему — дефицит персонала, с которым сталкивается Украина, пишет Associated Press со ссылкой на экспертов."Cамым большим препятствием, с которым сталкивается Украина, является нехватка обученного и готового кадрового состава. Это проблема, которую не могут решить ни Соединенные Штаты, ни их европейские союзники, и которую не преодолеет все оружие в мире", — заявила руководитель отдела военного анализа вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.По ее словам, решение США санкционировать удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами не изменит ход конфликта."Украине понадобятся большие запасы ATACMS, которых у нее нет и которые она не получит, поскольку собственные запасы Соединенных Штатов ограничены", — отметила Кавана.Как отмечается в публикации, высокопоставленные военные в США настойчиво утверждают, что поставка ATACMS не изменит ситуацию. Они также указывают, что Россия вывела многие ключевые активы из зоны досягаемости. Кроме того, общий запас ATACMS ограничен, поэтому американские чиновники ранее сомневались, смогут ли они предоставить Украине достаточно средств, чтобы изменить ситуацию.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
https://ria.ru/20241119/ukraina-1984652922.html
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безопасность, украина, сша, россия, владимир путин, джо байден, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли проблему Украины, которую никто не сможет решить

AP: поставка США ATACMS не решит проблему Украины с солдатами

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Поставка США Украине ракет ATACMS не решит самую сложную проблему — дефицит персонала, с которым сталкивается Украина, пишет Associated Press со ссылкой на экспертов.
"Cамым большим препятствием, с которым сталкивается Украина, является нехватка обученного и готового кадрового состава. Это проблема, которую не могут решить ни Соединенные Штаты, ни их европейские союзники, и которую не преодолеет все оружие в мире", — заявила руководитель отдела военного анализа вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.
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По ее словам, решение США санкционировать удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами не изменит ход конфликта.
"Украине понадобятся большие запасы ATACMS, которых у нее нет и которые она не получит, поскольку собственные запасы Соединенных Штатов ограничены", — отметила Кавана.
Как отмечается в публикации, высокопоставленные военные в США настойчиво утверждают, что поставка ATACMS не изменит ситуацию. Они также указывают, что Россия вывела многие ключевые активы из зоны досягаемости. Кроме того, общий запас ATACMS ограничен, поэтому американские чиновники ранее сомневались, смогут ли они предоставить Украине достаточно средств, чтобы изменить ситуацию.
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.
Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинДжо БайденНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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