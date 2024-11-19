https://ria.ru/20241119/pro-1984613823.html

Развертывание ПРО противника требует ядерного сдерживания

Развертывание ПРО противника требует ядерного сдерживания - РИА Новости, 19.11.2024

Развертывание ПРО противника требует ядерного сдерживания

Россия считает военной опасностью, для нейтрализации которой может требоваться ядерное сдерживание, развертывание против нее средств ПРО, ракет, соответствующий РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:43

2024-11-19T14:43

2024-11-19T14:43

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия считает военной опасностью, для нейтрализации которой может требоваться ядерное сдерживание, развертывание против нее средств ПРО, ракет, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... наличие у потенциального противника и развертывание им систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных аппаратов различного базирования, оружия направленной энергии, которые могут быть применены против Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, безопасность