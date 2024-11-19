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На Западе сделали неожиданное признание после решения Байдена - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 19.11.2024 (обновлено: 14:34 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/priznanie-1984610801.html
На Западе сделали неожиданное признание после решения Байдена
На Западе сделали неожиданное признание после решения Байдена - РИА Новости, 19.11.2024
На Западе сделали неожиданное признание после решения Байдена
Разрешение Байдена на использование ракет ATACMS против России, как и ряд других решений, стратегически бессмысленно, пишет The New Statesman. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:33
2024-11-19T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
джо байден
курск
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Разрешение Байдена на использование ракет ATACMS против России, как и ряд других решений, стратегически бессмысленно, пишет The New Statesman.“Я с трудом могу разглядеть стратегическую цель последнего шага Байдена. И вторжение Украины в Курск, по моему мнению, было ошибкой”, - считает автор статьи.Он отметил, что единственной возможной причиной может быть попытка создать рычаг давления на Москву в будущих переговорах при том, что Запад осознает проигрышную позицию Украины.Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Le Figaro.Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241119/reshenie-1984583554.html
https://ria.ru/20241119/nenavist-1984531970.html
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в мире, россия, украина, джо байден, курск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джо Байден, Курск
На Западе сделали неожиданное признание после решения Байдена

NS: разрешение Байдена на удары ATACMS по России не имеет смысла

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Разрешение Байдена на использование ракет ATACMS против России, как и ряд других решений, стратегически бессмысленно, пишет The New Statesman.
“Я с трудом могу разглядеть стратегическую цель последнего шага Байдена. И вторжение Украины в Курск, по моему мнению, было ошибкой”, - считает автор статьи.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
На Западе раскрыли, что ждет Украину после решения Байдена
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Он отметил, что единственной возможной причиной может быть попытка создать рычаг давления на Москву в будущих переговорах при том, что Запад осознает проигрышную позицию Украины.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Le Figaro.
Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Она не позволит". На Западе признали неудобную правду об Украине
Вчера, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДжо БайденКурск
 
 
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