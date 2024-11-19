https://ria.ru/20241119/priznanie-1984610801.html
На Западе сделали неожиданное признание после решения Байдена
На Западе сделали неожиданное признание после решения Байдена - РИА Новости, 19.11.2024
На Западе сделали неожиданное признание после решения Байдена
Разрешение Байдена на использование ракет ATACMS против России, как и ряд других решений, стратегически бессмысленно, пишет The New Statesman. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:33
2024-11-19T14:33
2024-11-19T14:34
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Разрешение Байдена на использование ракет ATACMS против России, как и ряд других решений, стратегически бессмысленно, пишет The New Statesman.“Я с трудом могу разглядеть стратегическую цель последнего шага Байдена. И вторжение Украины в Курск, по моему мнению, было ошибкой”, - считает автор статьи.Он отметил, что единственной возможной причиной может быть попытка создать рычаг давления на Москву в будущих переговорах при том, что Запад осознает проигрышную позицию Украины.Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Le Figaro.Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241119/reshenie-1984583554.html
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в мире, россия, украина, джо байден, курск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джо Байден, Курск
На Западе сделали неожиданное признание после решения Байдена
NS: разрешение Байдена на удары ATACMS по России не имеет смысла